Programa oferece 1,1 mil oportunidades de emprego em sete cidades da região

O Alto Tietê tem 1.151 oportunidades de emprego disponíveis em sete cidades. Do total de vagas abertas, a maioria concentra em Poá, totalizando 735. O município poaense oferece 700 vagas para telemarketing ativo e receptivo, 20 para cozinheiro geral, 12 para costureiro de confecção, entre outros. Em Suzano, o interessado pode concorrer apenas duas vagas, sendo elas: gerente comercial e serralheiro.

Itaquaquecetuba é a segunda cidade com mais vagas na região, com 277. A maioria das oportunidades está no setor de costureiro de confecção, totalizando 101. Seguido de repositor de mercadorias (30), operador de caixa (30), operador de empilhadeira (15), açougueiro (10), gerente de comercial (10) e vendedor em domicílio (3).

O terceiro município que oferece mais oportunidade é Ferraz de Vasconcelos. A cidade ferrazense tem 99 vagas abertas. Deste total disponível, 50 são para atendente de lanchonete. Também há, respectivamente, 20 chances para repositor de mercadorias e alimentador de produção, além de quatro para serralheiro.

Em Mogi das Cruzes, o candidato poderá recolocar-se no mercado de trabalho nas seguintes áreas: costureiro (10), motorista de ônibus urbano (10) e marceneiro. Santa Isabel vem em seguida, com 11 vagas abertas. E são três, respectivamente, para lecionar inglês e espanhol, além de duas para fiscal de transporte coletivo, entre outras.

A última cidade com vagas em aberto é Arujá, totalizando seis. O município tem oportunidades para cozinheiro geral, mestre de obras, motorista de caminhão e apontador de mão de obra.

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo

As vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.