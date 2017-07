Programa oferece 648 oportunidades de emprego em cinco cidades do Alto Tietê

O Alto Tietê oferece 648 oportunidades de emprego em cinco cidades. A maioria está em telemarketing, com 600 vagas. Deste total, o maior número de possibilidades é em Poá, totalizando 500. As oportunidades estão em 25 áreas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Poá tem mais outras seis oportunidades em três profissões. São elas em promotor de vendas (6); recepcionista de consultório médico ou dentista (1); e recepcionista geral (1). Itaquaquecetuba é a segunda cidade com o maior número de vagas de emprego.

Em Itaquá, os interessados poderão concorrer a 112 oportunidades em nove áreas. Entre elas está telemarketing (100); administrador (2); técnico de manutenção eletrônica (2); doméstica/faxineiro (2); passador de roupas (1); vendedor de comércio varejista (1); marmorista (1); ferramenteiro (2); e serralheiro (1).

Já em Santa Isabel são 14 vagas de emprego. Entre elas, o maior número de oportunidades está em soldador (3) e trabalhador da pecuária (2). Das cidades com menos vagas ainda está Ferraz de Vasconcelos, com dez possibilidades empregatícias em alimentador de linha de produção.

Arujá tem quatro vagas em aberto, sendo elas: cozinheiro industrial (2); cozinheiro geral (1); e preparador de máquinas-ferramentas (1).

Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo

As vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.