Projeto de modernização do Ciretran de Poá é apresentado ao prefeito

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Poá vai receber investimento estadual para modernização de itens de mobiliário, equipamentos e adequação do prédio. A ação é parte do processo de reestruturação do serviço, que visa a melhora na qualidade do atendimento tendo o padrão Poupatempo como modelo. O projeto de melhorias no local foi apresentado ao prefeito Gian Lopes (PR), que elogiou a ação. Também participaram da reunião os secretários de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes e de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa e o vereador Francisco Paulo Garcez (SD), o Sargento Garcez.

"Neste momento difícil que a cidade atravessa essa notícia é muito positiva. Isso porque modernizando a Ciretran conseguiremos gerar mais recursos para o município, já que com as facilidades criadas muitas pessoas que hoje contam com veículos com placas de outras cidades, mas residem em Poá, passarão a transferir o registro para o nosso município. Será um ganho", comentou Gian Lopes.

A assessora técnica do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), Ana Gabriela Marques Simões Jacinto, comentou que a modernização demonstra a preocupação do Estado e da Prefeitura com a população e com a melhoria no atendimento e prestação do serviço. "Hoje já desenvolvemos um bom serviço na Ciretran, mas não estão disponíveis todos os instrumentos e estes passarão a ser oferecidos com a modernização".

Também acompanharam a reunião na Prefeitura, o superintendente do Detran na Região Metropolitana, Fernando Cândido e o diretor da Ciretran, Lucas Papais. “Hoje já registramos na Ciretran de Poá 95% de avaliações de ótimo e bom nos serviços. Com a modernização o trabalho que já é bem avaliado passará a ser de excelência”, concluiu Papais.