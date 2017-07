Recesso escolar na rede estadual começa quinta-feira na região

Mais de 153 mil estudantes da Secretaria de Estado da Educação entram na quinta-feira (29) em recesso escolar na região do Alto Tietê. No calendário, publicado no Diário Oficial no início do ano, a data é a mesma em todas as 5 mil unidades de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas do segundo semestre têm começo agendado para 31 de julho.

Para garantir o cumprimento dos 200 dias letivos, previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as escolas devem encerrar a programação pedagógica, no mínimo, no dia 21 dezembro.

Durante o período, as atividades do programa Escola da Família também entram em férias. A pausa vai até 15 de julho. Na volta, serão retomadas as ações da Campanha do Agasalho. Roupas, calçados e cobertores usados e em boas condições podem ser entregues nas unidades e todo o material arrecadado é repassado à entidades assistenciais.

MATRÍCULAS

Ao longo de julho, as escolas recebem matrículas de novos alunos interessados em ingressar na rede estadual. Para fazer o cadastro basta se dirigir à unidade de ensino mais próxima e preencher o formulário. É indicada a apresentação de documento de identidade (certidão de nascimento e RG) e comprovante de residência. No caso de alunos menores de idade, o cadastro deve ser feito por pais ou responsáveis.