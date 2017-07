Região central ganha 13 novas vagas de estacionamento controlado nesta segunda

A região central de Mogi das Cruzes ganhará 13 novas vagas de estacionamento controlado nesta segunda-feira (03), com intervenções realizadas pela Secretaria de Transportes na Rua Braz Cubas, próximo à Praça Oswaldo Cruz. A medida é parte das ações para melhoria da mobilidade urbana que estão sendo desenvolvidas pela administração municipal.

A implantação das novas vagas regulariza o estacionamento no quarteirão da Rua Braz Cubas entre as ruas Barão de Jaceguai e Doutor Ricardo Vilela. Para isso, um parquímetro está sendo instalado no local e as vagas serão dispostas ao lado da praça, com o restante da via liberado para a circulação dos veículos. No local, também serão definidas vagas para motos e táxis.

“A Prefeitura de Mogi das Cruzes vem trabalhando para a melhoria da mobilidade urbana na região central, o que compreende tanto uma maior fluidez para os veículos quanto melhores condições de circulação para os pedestres. No caso deste trecho da Rua Braz Cubas, havia a necessidade de um reordenamento das vagas de estacionamento, que vinham sendo utilizadas sem organização específica”, afirmou o secretário municipal de Transportes, Eduardo Rangel.

O secretário lembrou que entre as medidas já adotadas para a melhoria do trânsito no Centro está a retirada de vagas nas ruas Coronel Souza Franco, entre as ruas Padre João e Presidente Rodrigues Alves, e Capitão Manoel Caetano, entre as ruas Coronel Souza Franco e José Bonifácio, incluindo duas vagas existentes entre a Coronel Souza Franco e a Rua Barão de Jaceguai. O objetivo é possibilitar mais fluidez ao trânsito. “Com a reorganização na Rua Braz Cubas, algumas das vagas retiradas serão repostas”, lembrou Rangel.