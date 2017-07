Alto Tietê tem 837 vagas de trabalho pelo programa estadual Emprega SP

O programa Emprega SP/Mais Emprego oferece 837 vagas em seis cidades da região. Poá é o município com o maior número de oportunidades, com 604. Deste total, 600 são na área de telemarketing. Em Suzano, o candidato concorre a apenas duas vagas, sendo elas: técnico em química e representante comercial autônomo. No Alto Tietê, o programa do governo estadual dispõe vagas em 26 áreas.

A Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) divulgou que as oportunidades também aparecem em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Arujá. Desses, o município onde há mais vagas é Itaquá, com 195. São 12 áreas em que mais se está contratando.

A cidade itaquaquecetubense está oferecendo 100 vagas para operador de telemarketing receptivo, 30 para repositor de mercadorias e 15 para conferente de carga e descarga e operador de empilhadeira, respectivamente.

Em Ferraz, o programa oferece 20 oportunidades para repositor de mercadorias. Já em Santa Isabel serão 15, entre elas: analista financeiro (1); serralheiro (8); auxiliar de manutenção predial (1); e cozinheiro geral (1). Arujá tem apenas uma vaga para mecânico de veículo automotor a diesel.

ESTADO



Segundo a Sert, em todo o Estado foram oferecidas 3.971 vagas de emprego. O programa é feito em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e funciona como uma agência pública.



Para ter acesso às vagas é preciso se cadastrar no site (clique aqui) do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo



Segundo a secretaria estadual, desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.