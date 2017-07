Regularização fundiária no Jd. Emília e Vila Eureka entra em fase final

A Secretaria de Habitação de Poá, deu sequência, na manhã de de terça-feira (27), ao Projeto "Regulariza Poá", que em parceria com o programa "Cidade Legal" do governo do Estado, promoverá a legalização de áreas irregulares na Vila Eureka e Jardim Emília. Foram realizadas reuniões entre o secretário-interino da Habitação, Cícero de Almeida Sobrinho; representantes do governo do Estado, entre eles o secretário executivo do Programa Cidade Legal, doutor Renato Góes e a coordenadora regional do mesmo programa, Daniela Altavista; do oficial delegado do Cartório de Registro de Imóveis de Poá, Donizete Rodrigues; e do vereador Lázaro Borges.

A primeira parte da reunião aconteceu na sede do cartório onde foram apresentadas as duas plantas referentes aos núcleos habitacionais da Vila Eureka e do Jardim Emília para verificar procedimentos quanto aos registros dos imóveis após realização de todas as etapas do processo de regularização fundiária.

De acordo com doutor Renato Góes, o governo estadual está otimizando as ações do Cidade Legal para garantir ao morador no menor tempo possível o registro do seu imóvel. No entanto, ele ressaltou que muitos não efetivam a ação e deixam de registrar os seus títulos. "É necessário que haja uma conscientização e que o proprietário do imóvel finalize todo o processo", ressaltou.

Após a visita ao cartório, a comitiva foi à Vila São Francisco, mais conhecida como "Raspadão" , próximo bairro que receberá a regularização e que já está aguardando a ordem de serviço para o início dos trabalhos.

Segundo o secretário-interino da Habitação, Cícero de Almeida, a Vila Eureka e o Jardim Emília juntas têm 977 lotes para serem regularizados, sendo 857 no primeiro bairro e 120 no segundo. Os dois núcleos já receberam os técnicos que fizerem o levantamento e a medição dos imóveis. Para finalizar o processo só falta a conferência dos dados para verificar se não houve alterações nos dados das famílias beneficiárias.

Também participaram das reuniões Sebastian Eduardo Barrueco, Giseli da Silva Santos do Nascimento e Edson Nassao Inoue, técnicos da Secretaria de Habitação de Poá.