Reino da Garotada perde quase R$ 40 mil em golpe eletrônico

Há quase dois meses a entidade beneficente Reino da Garotada de Poá vem tentando obter ressarcimento de R$ 39.850 por ter sido alvo de um golpe eletrônico quando utilizou o site do Banco Santander, onde mantém conta corrente.

O fato ocorreu no dia 31 de maio. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na delegacia de Poá, pela contadora da instituição, quando a mesma acessou a conta do Reino pelo internet banking-, surgiu na tela um pedido de download, ocasião em que clicou e aceitou a instalação. A tela permaneceu sem alteração por longo período sem que concluísse o procedimento. Então, a contadora reiniciou a máquina, mas quando verificou o saldo, constatou a transferência indevida.

O presidente da entidade, Fermin Puerta Filho, procurou imediatamente a agência do banco em Poá para obter o ressarcimento do prejuízo, mas até a última semana, o banco não havia acenado com nenhuma solução positiva. Um técnico em eletrônica fez uma análise na máquina e constatou que não havia nenhum vírus instalado, razão pela qual surgiu o pressuposto que houve falha na segurança do sistema eletrônico do Santander.

De acordo com a administradora do Reino, Roseli Lordello, com 73 anos de fundação e conta corrente em três bancos, esta foi “a primeira vez que ocorreu um desvio criminoso em suas finanças”.

Em nota encaminhada, o Santander informou que "disponibiliza aos clientes mecanismos de segurança para realizarem transações financeiras nos canais de relacionamento do banco”. A instituição bancária informou ainda que “sempre os orienta (os clientes) a adotarem as melhores práticas de segurança, como não fornecer dados em ligações recebidas, e-mails, SMS e nos caixas eletrônicos, nunca aceitar ajuda de estranhos".

Reclamações

No Procon, e no ranking de reclamações do Banco Central, o Santander vem subindo em quantidade de golpes e insatisfação de correntistas. No segundo trimestre de 2017, figura como segundo colocado por índice de queixas por clientes na lista do Banco Central. No Procon, tem registro de 1.027 reclamações até o dia 14 de agosto, sendo que grande parte é justamente em falhas nas transações eletrônicas.