Relógios de praças registram mau funcionamento e hora adiantada

Atualmente, relógios públicos das praças municipais da região marcam horários errados. O problema é o adiantamento ou atraso dos aparelhos. Isso porque não passam por manutenção periodicamente.

Um deles é o tradicional relógio da Praça João Pessoa de Suzano, que faz parte da Igreja Matriz. Conhecido por soar em horários pontuais, o aparelho tem registrado 40 minutos a frente do tempo correto.

Frequentadores diários do espaço comentaram a importância do relógio, mas afirmaram que o mesmo deveria passar por manutenção.

A dona de casa Marta Oliveira dos Santos disse que sempre ao ouvir o sôo do sino do relógio se situa do horário. "É muito bom quando ele está funcionando corretamente. Isso porque ajuda, pelo menos quem está em um raio próximo, a saber, que horas é mais ou menos. Muitas vezes estou sem celular e utilizo-o para me programar", explicou.

Já o líder de produção Jonhson Estrela da Silva comentou que foi salvo pelo relógio um dia, quando tinha um compromisso marcado. "Estava tranquilo sentado e quando eu menos esperava escutei o sôo do relógio e vi o horário. Sai correndo para não me atrasar aonde deveria ir. Sorte que olhei nele e consegui chegar a tempo no destino".

De acordo com o padre da igreja, Cláudio Taciano, o relógio precisa de manutenção urgente. Porém, está buscando parcerias para solucionar o problema do mau funcionamento e até mesmo resolver o estado de deterioração localizado no centro do aparelho. "Faz um ano que estou aqui e meu desejo é ver a paróquia funcionando bem. Infelizmente, antes tivemos que realizar algumas manutenções emergenciais, como a recuperação de telhados e troca hidráulica. O relógio é um símbolo importante e queremos deixá-lo bonito novamente".

Outro lugar que também registra horário diferente, sendo 10 minutos adiantados, é o relógio da Praça dos Expedicionários, em Poá. O taxista Emerson Aparecido, que trabalha em um ponto ao lado da praça, disse que o aparelho auxilia a não perdera noção do tempo. "Quando está corrido e não dá tempo de ver o celular, acabo olhando para o relógio. Muitos pedestres que passam por aqui também fazem o mesmo. Mas, precisava de manutenção, já está um pouco velho e tem que mostrar o horário correto", completou.