Reparo em duto da Petrobras deve seguir até o fim da semana

Equipes da Transpetro realizam reparo no duto da Petrobras, na Rua Felicidade, no Jardim Adriane, em Itaquaquecetuba, onde foi identificado, na terça-feira (8), o desvio de 30 mil litros por dia de combustível. Moradores próximos ao local ficaram sem água ontem. As investigações do caso começaram. De acordo com a Transpetro, as autoridades competentes foram comunicadas e a companhia está colaborando com os procedimentos. A expectativa é que o reparo no duto seja finalizado até o fim desta semana.

Cerca de 15 funcionários da empresa trabalhavam no local, na manhã desta quarta-feira (9). Além disso, duas agentes da Petrobras prestavam atendimentos e passavam orientações aos moradores da área. Avisando sobre os trabalhos da obra, que ocorrerá dia e noite pelos próximos dias, causando barulho e espalhando pó.

Além disso, a Transpetro forneceu apóio com o fornecimento de água. Isso porque um tubo da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) rompeu devido às obras de reparo, deixando moradores sem água. A situação foi normalizada no final da tarde, depois que funcionários da Sabesp repararam a tubulação.

Os moradores das proximidades afirmam que não estão sentindo tanta dificuldades. Apenas alguns, disseram ainda sentir cheiro de gás durante à noite.

"Fica complicado morar perto desse barulho e do cheiro, que ainda exala. Deu para dormir bem, mas pode ser melhor, depois que tudo estiver solucionado", disse o auxiliar geral Alexandro Santos.

Já a aposentada Júlia do Amaral, que mora a frente do local das obras, disse que os trabalhos não estão atrapalhando. "Antes eu sentia cheiro de gás, mas agora não mais. Nada tem me prejudicado, espero que acabe logo e não aconteça mais um problema como esse".

O caso

Uma quadrilha construiu um túnel de aproximadamente 50 metros, usado para furto de combustível nos dutos da Petrobrás. O acesso funcionava em um galpão na Rua Felicidade. Estima-se que pelo menos 30 mil litros de diversos combustíveis tenham sido furtados, por dia.