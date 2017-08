Santa Casa de Mogi recebe doação de equipamentos cirúrgicos

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), participou da doação de quatro focos cirúrgicos - equipamento hospitalar de iluminação - a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Os equipamentos foram orçados em R$ 38 mil cada na época da aquisição – investimento total de R$ 152 mil – e garantem iluminação de alta qualidade para a realização de procedimentos cirúrgicos.

Os focos cirúrgicos foram solicitados para a inauguração do Hospital Municipal, em 2014, com recursos de emenda parlamentar. Como houve demora no trâmite, outros quatro equipamentos foram adquiridos com verba do convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, para início das atividades no Hospital Municipal. "Este é mais um apoio para que a Santa Casa continue prestando um serviço de qualidade à população", afirmou o prefeito, lembrando que o valor atual de cada foco gira em torno de R$ 60 mil.

As luminárias serão instaladas pelo fabricante, nos próximos 30 dias, no Centro Cirúrgico e no Centro Obstétrico da Santa Casa. “Solicitamos um parecer da Procuradoria Jurídica para validar a doação dos focos cirúrgicos à Santa Casa de Mogi das Cruzes. Também submetemos a proposta à avaliação do Conselho Municipal de Saúde, que aprovou a iniciativa”, explicou o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

A doação está regulamentada no decreto e foi comemorada pelo gerente administrativo da Santa Casa, Mário Calderaro.

“Estamos muito gratos com mais essa colaboração da Prefeitura, que certamente ajudará a ampliar ainda mais a qualidade dos nossos serviços”, garantiu.

O processo de gestão compartilhada entre a Prefeitura de Mogi e a Santa Casa ocorre desde fevereiro de 2010 - ano da crise na Maternidade e Berçário, que resultou na morte de 12 bebês. Foi criada uma Comissão Municipal Permanente de Fiscalização e Controle e, entre os resultados obtidos, estão a reforma do berçário, com implantação de uma UTI Neonatal e a implantação do Programa Mãe Mogiana. Foram feitos, ainda, investimentos em novos exames de diagnóstico e implantado o Centro de Diagnóstico por Imagem - que resultou na implantação do primeiro equipamento de ressonância magnética público da região, além dos mutirões realizados em conjunto, como o mutirão oftalmológico, implantado neste ano.

Atualmente, a administração municipal trabalha, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), pela ampliação da Maternidade na Santa Casa de Mogi junto ao Governo do Estado. O hospital já tem um projeto de expansão que amplia de 38 para 55 o número de leitos para gestantes e de nove para 10 o número de vagas na UTI Neonatal. Na manhã de ontem, 46 gestantes estavam internadas na Maternidade, das quais 25 com previsão de alta.