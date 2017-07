‘Santa da Janela’ faz 15 anos e ainda atrai fiéis diariamente

Neste mês é celebrado 15 anos da aparição de uma “imagem” de Nossa Senhora, a "Santa da Janela", em uma casa da Rua Antonio Bernardinho Correa, no Jardim Juliana, em Ferraz de Vasconcelos. O aniversário foi celebrado com uma missa especial. As pessoas continuam visitando o local, mas com menos frequência. Fiéis, que são vizinhos da casa, ainda rezam, diariamente, às 18 horas, um terço em devoção ao "milagre".



A mancha ou refração química, de acordo especialistas que avaliaram a imagem na época, o efeito da santa foi causado devido a um armazenamento inadequado do vidro, não impediu que peregrinos de todo País se deslocassem a Ferraz, em 2002, em busca de um milagre e uma oportunidade de conhecer a imagem. Sendo um defeito de fabricação ou uma manifestação divina, a imagem modificou a vida de todos que estão ao redor da casa.



Segundo estimativas apontadas em 2002, pelo menos 50 mil pessoas chegaram a visitar a aparição em um único dia.



O vizinho da casa, Benedito Pereira, de 62 anos, diz que é evangélico, mas não dúvida que a imagem seja uma obra de Deus. "Eu creio em Deus, sou evangélico e não acreditamos em imagens, mas acredito nas obras divinas, conheci a palavra aos 18 anos, me desviei, fumei e fiz outras coisas por 50 anos, mas voltei para igreja e Deus me libertou dos vícios", comenta.



O também vizinho da “Santa da Janela”, José Carlos Ferraz, de 67 anos, é católico e sempre que pode acompanha a reza do terço. "Acredito que a aparição da Nossa Senhora nesta janela tenha sido uma bênção. Ainda aparecem peregrinos aqui. Às vezes, vem gente de bem longe, quando tudo aconteceu, há 15 anos, foi um impacto grande na vizinhança, mas hoje está mais tranquilo", detalha.



A dona do imóvel preferiu não conversar com a imprensa. Ela revelou em uma conversa rápida, que não gosta de dar entrevistas, mas também vê a aparição como uma bênção. A casa, que se tornou praticamente um espaço público, fica com o portão aberto durante o dia todo, para que fiéis e curiosos possam entrar, realizar uma oração, tirar fotos ou simplesmente apreciar a imagem

.

Na garagem, onde a janela com a santa está localizada, foi colocado um altar, com uma bíblia, flores, uma imagem de Cristo e alguns terços. Conforme já publicado pelo DS anteriormente, a imagem foi classificada por fiéis católicos como uma aparição religiosa, um milagre, no mesmo dia em que a silhueta apareceu na janela.