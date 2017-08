Saúde Bucal realiza evento de orientação e conscientização na Apae de Poá

A Saúde Bucal de Poá visitou na manhã desta sexta-feira (25) a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Na ocasião, as equipes realizaram uma atividade de conscientização, além de levar orientações às pessoas atendidas pela entidade. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá e o vereador Saulo Texeirea Alberto da Costa (PSL), o Saulo Dentista, participaram da ação.

Para o vice-prefeito, o evento foi importante para reforçar a busca por melhorias e o oferecimento de conhecimento às pessoas com necessidades especiais do município poaense. "Foi realizada uma palestra para os pais e cuidadores, com informações referentes à higienização e orientação de saúde bucal, consultas de rotina e tratamento odontológico especializado", comentou o secretário.

