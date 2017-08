Secretaria de Agricultura implanta projeto de recuperação de estradas

A secretaria de Agricultura de Mogi das Cruzes criou o programa "Novos Caminhos", em parcerias com outras pastas, a fim de recuperar as estradas de escoamento dos produtos agrícolas no município. A informação foi cedida ontem pelo secretário Renato Augusto Abdo durante entrevista ao jornalista Ayl Marques, na programação da rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. Abdo ainda falou sobre a vontade de implantar um evento voltado às tecnologias do agronegócio, a partir do ano que vem.

De acordo com o secretário, as condições das estradas de escoamento em Mogi é sempre um ponto polêmico, uma vez que as chuvas e os veículos pesados acabam por deteriorar as vias de acesso. "A gente criou, em parceria com as pasta de Serviços Urbanos, Planejamento, Transportes, Educação e Segurança, o programa chamado 'Novos Caminhos'. Então, a gente inventariou e já temos os trechos (das estradas) de alto nível crítico, ruins e bons. Conseguimos assim ter foco na administração dos recursos, que são escassos. Acaba tendo uma efetividade na aplicação de recursos".

Abdo pontuou que o projeto consegue resolver as situações mais críticas e beneficia toda a população local. "Para que o produtor consiga escoar a safra e, além disso, a comunidade rural, mais o transporte rural e público começam a ter uma estrada de maior qualidade", disse. "Buscamos, através deste programa, recursos do Governo Federal. O programa está habilitado no Ministério, esperando que o recurso chegue para que consigamos comprara mais máquinas para fazer mais manutenções constantes das estradas, porque garante vida longa à estrada".

Para o secretário, o uso da tecnologia deve ser incentivado nas produções agrícolas do município, a fim de amenizar os impactos das mudanças climáticas. Por isso a administração investe na viabilização de linhas de crédito e financiamento aos produtores. Além disso, a pasta também almeja a criação de um evento voltado à temática. "Grande parte da tecnologia introduzida vem da colônia japonesa, que também realiza o Akimatsuri e o Furusato Matsuri. A gente tem dado apoio para que as festas aconteçam, elas representam a colônia como um todo, mas a gente vem pensando algo mais informatizado para que a gente possa, a partir do ano que vem, ter uma feira tecnológica voltada ao agronegócio da região".

Mercado do

produtor

Recentemente o Mercado do Produtor Minor Harada, a Cobal, passou por reformas. "Agora estamos em obras na administração do mercado, vamos unificar a equipe de secretaria da Agricultura para que a gente possa potencializar a equipe ali dentro. Já temos um trabalho de regulação do mercado, em que temos uma legislação nova, escrita que vai ser apresentada em uma semana", destacou.