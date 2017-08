Mogi lançará programa Bela Feira nesta segunda-feira

Uma das mais antigas atividades comerciais, a feira livre, vai ganhar uma cara nova, mais moderna e atrativa. Esta é a proposta do programa Bela Feira, realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Agricultura, que será lançado nesta segunda-feira (28), às 16 horas, na sede da Pasta, na Rua Braz Cubas, 470, Centro. A iniciativa já teve a primeira ação com a capacitação oferecida pela Administração Municipal em parceria com o Sebrae/SP, realizada entre os meses de junho e agosto.

“Este programa irá inovar um segmento tão tradicional em nossa cidade, as feiras e varejões. Vamos incentivar e capacitar estes empreendedores, oferecendo ferramentas para melhorar o seu negócio. O objetivo é tornar as feiras mais atrativas, ampliando seu potencial mercadológico e competitivo”, disse o prefeito Marcus Melo. A cidade conta com 18 feiras e 7 varejões, que incluem as duas feiras noturnas. São 183 feirantes e 243 varejistas cadastrados.

A expectativa junto aos feirantes tem sido bem positiva. Para Glaucia Miriam Fernandes, que comercializa tempero e cereais nas feiras noturnas, esta é uma tendência para as feiras em geral. “Quando o cliente vem para a feira, ele já fez uma escolha. Deixou de comprar no mercado e optou pela feira. Vejo que a organização que temos hoje nas feiras noturnas, que são mais novas, deve ser replicada para as outras feiras e varejões. Essa iniciativa da Prefeitura é ótima para todos, para nós feirantes e para a cidade também”, disse.

A recolocação das barracas é uma das propostas do programa, que visa transformar hábitos antigos e rotinas transformando as feiras em um espaço com qualidade, inclusive com vitrinismo, não somente a exposição de produtos. A capacitação tem papel fundamental nestas mudanças. “Em uma parceria com o Sebrae/SP, realizamos a formação o Feirante Empreendedor. Queremos viabilizar novas ações com treinamentos de gestão, administração, empreendedorismo e atendimento aos clientes”, destacou Renato Abdo, secretário municipal de Agricultura.

Uma das metas do programa é a implantação de feitas em localidades que ainda não contam com o serviço, o que está em estudo pela Secretaria de Agricultura. “A implantação de novas feiras e a revitalização das atuais trarão resultados positivos para todo o segmento”, disse Abdo. A meta com o programa é a geração de postos de trabalho, possibilitando renda e melhoria na qualidade de vida para os feirantes e varejistas.