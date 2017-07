Secretário de Estado da Justiça se reúne na quinta com prefeitos da região

O secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, se reúne com prefeitos e representantes da região na tarde desta quinta-feira (29) na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.

A vinda do secretário tem o objetivo de promover uma aproximação com os prefeitos da região e também retribuir a visita que a direção do Condemat fez ao seu gabinete há um mês, numa agenda articulada pela Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê. A expectativa é de que Elias Rosa dê um retorno sobre as solicitações feitas pelo consórcio na audiência de maio e receba possíveis novas demandas das cidades.

“Quando estivemos no seu gabinete, o secretário foi muito receptivo, acenou de imediato com a possibilidade de atendimento de algumas das solicitações e aceitou o convite para se reunir com os prefeitos no Condemat para o planejamento de ações. A expectativa, portanto, é muito boa e possibilitará a aproximação dos prefeitos com essa importante secretaria”, ressalta Adriano Leite (PR), presidente do Condemat e prefeito de Guararema.

Entre os pedidos já apresentados pelo consórcio e pela Frente Parlamentar ao secretário estadual estão o atendimento do Procon para as cidades que não contam com o órgão de defesa do consumidor; implantação de mais Centros de Integração da Cidadania (CICs) para atendimento regional; e apoio nas ações de atendimento às vítimas de violência.