Secretário de Saúde de Mogi será entrevistado na SP/Rio 101.5

O secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, Marcello Cusatis, será o entrevistado de amanhã no Programa 120 Minutos, da Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. Ele será entrevistado, às 8h30, pelo jornalista Ayl Marques. Os ouvintes e internautas também podem acompanhar a entrevista ao vivo pelo Facebook do DS.

Cusatis é mais uma autoridade da região entrevistada na série da rádio 101.5 FM, que já passaram pelos estúdios da emissoa em Suzano, no mesmo endereço da Redação do DS.

O secretário deve falar sobre as principais ações da Saúde e as novidades da pasta para os próximos anos.

Nesta semana, Mogi anunciou, por exemplo, que pela primeira vez, receberá uma videoconferência, com objetivos científico e educacional, de cirurgia de hérnia. Tanto o procedimento cirúrgico quanto a transmissão ao vivo serão realizados no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas. A iniciativa faz parte da reativação da Delegacia Regional de Mogi das Cruzes, "Clube Benedicto Montenegro" - Capítulo São Paulo, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC).

A videoconferência é parte da programação da "Atualização em Cirurgia de Hérnias", primeira ação da Delegacia do CBC de Mogi, realizada no auditório do Hospital Municipal.

Só para se ter uma ideia, desde que foi inaugurado, em junho de 2014, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, já realizou 1.102.840 atendimentos.