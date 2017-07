Segunda audiência pública sobre o Ferroanel acontece nesta quinta em Itaquá

O segundo evento para tratar do licenciamento ambiental do Contorno Ferroviário da Região Metropolitana de São Paulo, o Ferroanel, acontece nesta quinta-feira (27), em Itaquaquecetuba. O encontro será realizado às 17 horas, no Centro Esportivo Municipal (Cemi), na Rua Manoel Garcia, na altura do número 160, no Centro.

O Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) do Trecho Norte do anel ferroviário foi entregue em junho ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). Uma sequência de reuniões para tratar sobre o tema ocorre nas cidades onde o Ferroanel vai passar.

Em seguida, será a vez de São Paulo e depois, Guarulhos. Os quatro municípios fazem parte do traçado do Ferroanel Norte, ramal ferroviário de 53 quilômetros de extensão que interligará as estações de Perus, em São Paulo, e de Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, em área contígua ao traçado do Rodoanel.

Na audiência em Arujá, entre outros aspectos gerais sobre o empreendimento, representantes da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A informaram à sociedade que a previsão é desapropriar apenas uma propriedade agrícola do município, cuja área será necessária para a execução das obras. Em todo o traçado, serão desapropriados 127 hectares, 31 moradias, 64 edificações vinculadas a atividades econômicas e 77 propriedades agrícolas.

O EIA e o Rima servirão como base para as análises de viabilidade ambiental do empreendimento e sua discussão com a população. O Estudo foi preparado pela DERSA, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, com recursos repassados pela EPL, empresa pública federal. Os documentos já estão disponíveis para consulta no site da DERSA, da Cetesb e da EPL.

A implantação do Ferroanel Norte, iniciativa estratégica entre União e Governo do Estado, possibilitará que os trens de carga que hoje compartilham os mesmos trilhos com os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sejam desviados, eliminando o conflito entre cargas e passageiros nos trilhos que cortam o interior da metrópole.

O novo ramal, cuja extensão inclui 6,4 quilômetros no município de Itaquaquecetuba, permitirá a movimentação de cargas do interior do Estado para o Porto de Santos, bem como a passagem de comboios entre o interior e o Vale do Paraíba.

A transposição da Região Metropolitana de São Paulo em uma via dedicada terá a função de transferir cargas, hoje rodoviárias, para o modo ferroviário. As projeções indicam a retirada a médio prazo de 2,8 mil caminhões/dia das estradas com boa possibilidade desse número superar 7,3 mil caminhões/dia ao longo do tempo.