Semae interrompe abastecimento de água em 39 bairros nesta quinta

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) vai interromper o abastecimento de água em 39 bairros nesta quinta-feira (13), em Mogi das Cruzes. O motivo é a continuidade das obras de setorização do Distrito de Braz Cubas, com melhorias dos sistemas de distribuição numa adutora. O desabastecimento será das 10 horas às 18 horas. A normalização está prevista para a madrugada de sexta-feira (14). O investimento de conservação é de R$ 9,4 milhões da autarquia para diminuição de perdas de água e melhor fiscalização do sistema.

A rede de distribuição está sendo subdividida em sistemas menores, chamadas de zonas de abastecimento e setores de controle, com operação independente e autônoma, o que agiliza manutenções e facilita a identificação de vazamentos. De 2014 a 2016, o Semae reduziu em R$ 9,4 milhões a despesa com água comprada da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em razão dos investimentos realizados pela autarquia nos últimos anos – e a principal responsável pela economia de recursos foi exatamente a Setorização de Braz Cubas, que está em fase final.

Residencial Thaysa

Também na quinta, a concessionária de energia que opera em Mogi das Cruzes fará uma manutenção preventiva na rede elétrica que atende à Estação Elevatória de Água do Conjunto Residencial Thaysa.

O serviço será realizado das 8h30 às 12h30, o que também exigirá a interrupção do bombeamento para bairros da região durante o período: Residencial Thaysa, Alvorada, Vila Brasileira, Vila Melchizedec, Vila Pomar e Vila São Sebastião.

A estação elevatória voltará a operar assim que a fornecimento de energia for retomado, mas o abastecimento voltará de forma gradativa e a plena normalização está prevista para a madrugada de sexta (14).

Economia

O Semae recomenda aos moradores que utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas.

Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reservação de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para ao menos mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

Veja abaixo a lista completa dos bairros onde o fornecimento de água será interrompido:

Alvorada

Alto do Guaianazes

Alto do Ipiranga

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto Habitacional Álvaro Bovolenta

Conjunto Habitacional São Sebastião

Conjunto Habitacional Vila Cléo

Conjunto Residencial Álvaro Bovolenta

Conjunto Residencial Vila da Prata

Conjunto Residencial Thaysa

Estrada Jinichi Shigueno

Jardim das Acácias

Jardim Ivete

Jardim Nathalie

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Loteamento M’Boigy

Loteamento Novo Gama

Parque Morumbi

Parque Santana

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Brasileira

Vila Eugênia

Vila Ipiranga

Vila Lavínia

Vila Melchizedec

Vila Mogi Moderno

Vila Moraes

Vila Pomar

Vila Progresso

Vila Rei

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Vitória