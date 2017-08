Sete cidades oferecem mil oportunidades de emprego em 39 áreas

Sete cidades da região têm mil vagas de emprego abertas em 39 áreas profissionais. Deste total, o município poaense contabiliza o maior número de oportunidades, com 724. Em Suzano, os interessados poderão preencher cinco ocupações, como, por exemplo, serralheiro (2), costureira (1), vendedor varejista (1) e gerente comercial.

A Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) informou que as vagas também aparecem em maior número em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Mogi das Cruzes.

Em Itaquá, as oportunidades aparecem em dez áreas profissionais. O maior número de vagas é para costureiro (101). Seguido de atendente de lojas e mercados (6); ferramenteiro (2); babá (2); auxiliar de escritório (2); supervisor de cobrança (2); e técnico de manutenção eletrônica (2).

O terceiro município com mais chances é Ferraz de Vasconcelos, com 99 vagas em aberto. A cidade tem 50 oportunidades para atendente de lanchonete, 20 para repositor de mercadorias e 20 para trabalhadores de linha de produção, entre outras.

Em seguida vem Santa Isabel, com 28. Deste total, 15 são para auxiliar de enfermagem. Já Mogi das Cruzes têm 21 vagas em aberto, sendo, entre as oportunidades, 10 para costureira e 10 para motorista de ônibus urbano.

Emprega SP

As vagas estão disponíveis pelo programa estadual Emprega SP. Os interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informados os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG,CPF,PIS e a Carteira de Trabalho.

Emprega São Paulo

As vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.