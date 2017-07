Suzano tem o maior número de roubo de carga da região, aponta Secretaria de Segurança

Suzano é o município com mais roubos de carga nos cinco primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado na região. Os dados apontam aumento de 83,3%. Em 2016, 30 casos foram computados, enquanto este ano, já somam 55. Apesar do número, a cidade com a maior elevação percentualmente foi Poá, com 250%. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em todos os meses deste ano, a pesquisa mostrou que o município suzanense foi o responsável pela maior alta do número de casos contra motoristas que transportam algum tipo de carga. Se comparado ao ano passado, abril e maio foram os mais violentos.

Em 2016, a pasta estadual da Segurança Pública computou quatro e seis casos, respectivamente. Somente neste ano, os crimes passaram para 19 e 13, no período mencionado acima.

O aumento dos casos não é uma exclusividade de Suzano. Poá, por exemplo, é a cidade com a maior elevação. Isto se deve a sequência de roubos à carga no município, onde, no passado, eram quatro e, neste ano, subiu para 14.

Também houve crescimento deste tipo de crime em mais seis cidades: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Destas, a expansão absoluta dos casos ficou com a cidade arujaense. Em 2016, os casos cometidos nos cinco primeiros meses foram 20, enquanto este ano foram 37.

Queda

Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos computaram queda. Em Itaquá, por exemplo, os crimes diminuíram 4,4%. No ano passado, 45 casos foram registrados. Em 2017, o município teve 43 crimes nos cinco meses do ano. Já Ferraz, a queda foi de 31,8%. Passando de 22 para 15.

Apenas Salesópolis não teve nenhum caso registrado nos meses relacionados no levantamento.