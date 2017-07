Trabalhos de manutenção avançam em bairros de Poá

Com diferentes frentes, a Prefeitura de Poá está avançando no trabalho de manutenção dos bairros.

Desde o início da semana as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) passaram com ações de varrição e limpeza nas principais vias do município e atendendo os jardins Itamarati, Odete, Obelisco, Débora, Nova Poá, Medina, Vila Júlia, Calmon Viana, entre outros. Também foi intensificada a melhoria na iluminação pública e o recolhimento de lixo e entulho em diferentes regiões da cidade.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, sua equipe tem se empenhado ao máximo para todos os bairros serem beneficiados com trabalhos de manutenção.

"Mas reforço que para manter a cidade limpa e longe de focos de doenças, além de a Prefeitura fazer a parte dela é necessário que a população colabore evitando jogar lixo doméstico ou entulhos em locais públicos e em terrenos baldios. A participação dos poaenses é importantíssima".

A nova administração assumiu a cidade com diversos pontos precisando de limpeza e manutenção e desde janeiro tem trabalhado intensamente para atender as demandas do município. Na parte da iluminação, a Prefeitura de Poá iniciou em toda cidade uma força tarefa para troca de lâmpadas que estavam queimadas. "Em locais em que a iluminação estava precária, foi iniciado o trabalho para começar a implantar um novo sistema. E quando identificamos algum problema ou recebemos alguma reclamação a Secretaria de Serviços Urbanos vai até o local para verificar e passar a demanda para empresa responsável", explicou

A população também pode entrar em contato direto com a Citeluz, que é a responsável pela manutenção, pelo telefone: 0800 727 7173.