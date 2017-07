Trens da Linha 11-Coral e 12-Safira vão operar com intervalo maior neste final de semana

Os trens da Linha 11-Coral e 12-Safira vão circular com um intervalo maior neste fim de semana. Isto por causa da continuação do programa de modernização das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Segundo a empresa, as ações exigem intervenções em horários de menor movimentação de passageiros, aos finais de semana, feriados e madrugadas.

As obras na linha 11-Coral (Guianases-Estudantes) vão iniciar às 20 horas e seguirão até o fim da operação comercial. Serão realizados trabalhos no sistema de rede aérea entre as estações Ferraz de Vasconcelos e Calmon Vianna. O intervalo médio dos trens será de 15 minutos.

Já na linha 12-Coral (Brás-Calmon Vianna) os procedimentos vão iniciar no sábado e vão seguir até o domingo (23). O início das obras nesta linha será o mesmo do que todas da empresa.

Segundo a CPTM, os usuários poderão tirar dúvidas ou informações ligando ao Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121 ou pelo chat Conexão CPTM.