Três cidades da região batem meta de campanha contra gripe

Apenas três cidades da região bateram a meta de imunização contra gripe. A campanha para o grupo de prioridade se encerrou na sexta-feira (7) e os municípios de Biritiba Mirim, Guararema e Poá atingiram a meta de 90% do público. Mogi das Cruzes conseguiu alcançar o propósito com os idosos, com 110 mil doses aplicadas. Em toda a região, 264 mil pessoas foram imunizadas.

Em Guararema, quase 100% do público alvo foi alcançado. A cobertura foi de 99,58%, com 5.707 doses aplicadas. A população poaense também foi vacinada, sendo 20.470 pessoas do grupo prioritário, perfazendo uma cobertura de 93,42%. Em Biritiba, 5.417 foram imunizados, o que representa 92,22% do grupo prioritário. No município, a campanha foi encerrada em junho, uma vez que a meta foi atingida antes da prorrogação. A meta ainda foi atingida em Mogi, apenas pela população idosa. Os mogianos contam com a vacinação aberta ao público geral desde o início de junho.

Em Suzano, a imunização prossegue enquanto houver estoques nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's). Pelo menos 42,6 mil pessoas do grupo prioritário já foram vacinadas, o que corresponde a 82,82% de cobertura.

O último balanço apresentado pela Secretaria de Saúde de Arujá aponta que 11.960 doses da vacina foram aplicadas na cidade, ou seja, 82,5% da meta de 14.424 imunizações.

A administração de Itaquaquecetuba informou que a campanha deverá continuar, até o momento, 73,85% dos grupos prioritários foram atingidos, com 40.941 aplicações. Em Ferraz, 73,59% da meta foi alcançada. A expectativa era de imunizar 90% do público alvo. No total, o município aplicou 34.164 doses, sendo 26.922 ao grupo prioritário e 7.242 a outros grupos.

A Secretaria do Estado de Saúde informou que, em todo o Estado, 11 milhões de pessoas foram imunizadas. Na Grande São Paulo, a meta de 4,7 milhões de doses aplicadas foi ultrapassada, chegando a 4,8 milhões de aplicações.