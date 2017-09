Unidades de saúde realizarão tratamento fisioterapêutico

Poá vai iniciar na próxima segunda-feira (4) tratamento fisioterapêutico em seis unidades de saúde do município. O prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, foram nesta sexta-feira (1º) até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Calmon Viana para acompanhar os preparativos para implantação do atendimento de Fisioterapia Pélvica e Auriculoterapia no local.

Já as unidades do Jardim São José e da Vila Varela contarão com Acunputura; a UBS do Kemel e a UBSF da Vila Julia com orientações e atividades em grupo; e a UBS da Nova Poá com tratamento individual e em grupo. “É uma descentralização de serviços. Mais um ganho na Saúde e principalmente na área de Fisioterapia”, comentou o prefeito Gian Lopes.

De acordo com Marquinhos Indaiá, a Saúde tem recebido um olhar especial da administração municipal. “Fazer que o munícipe poaense tenha satisfação quanto ao atendimento é o grande objetivo. Queremos um trabalho de excelência, humanizado e transparente”, disse.

Para Eliete Abranches, do Centro Municipal de Reabilitação e Fisioterapia, a iniciativa é um avanço, pois amplia o atendimento, além de dar mais comodidade aos usuários. “Eles terão acesso a determinados tratamentos nas próprias unidades de saúde, que geralmente ficam mais próximas que o Centro Fisioterapia”, ressaltou.

A aposentada Francisca dos Santos Ferreira, 65 anos, gostou da novidade. “Tenho percebido a melhoria no atendimento e fico feliz que a Saúde está recebendo uma atenção especial, porque é algo muito importante para população que não tem condições de pagar um tratamento particular”, falou.