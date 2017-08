Unidades do Bom Prato da região terão almoço especial nesta sexta para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais é comemorado neste fim de semana e os restaurantes “Bom Prato” da região vão servir um cardápio especial de almoço nesta sexta-feira (11). Em Suzano, por exemplo, as pessoas poderão deliciar-se com carne ao molho de cerveja, batata doce ao alho, tendo como acompanhamento doce de banana e suco de acerola. A unidade fica localizada Avenida Major Pinheiro Fróes, 148, no Parque Maria Helena. O custo mantém o mesmo a R$ 1,00.Crianças até seis anos não pagam pela refeição.O almoço começa a ser servido às 10h30 para o público prioritário (crianças, idosos e pessoas com deficiência) e às 11 horas para o público geral.

Cada unidade terá o cardápio diferenciado. Nesta data, os pais e frequentadores em geral do Alto Tietê estão convidados a saborear pratos como Escalope ao molho roty, Assado na cerveja, entre outros, entre outros, além da salada, guarnição, a sobremesa e o suco.

O Bom Prato de Mogi das Cruzes, localizado na Rua Professor Flaviano de Melo, 333, no Centro, oferecerá um cardápio com Escarola, Escalope ao molho roty, Batata lisboa, Gelatina de Limão e suco de acerola. Já na unidade de Itaquaquecetuba, as pessoas poderão saborear assado na cerveja, salada de tabule, dueto de legumes (beterraba e cenoura), gelatina de abacaxi e suco de acerola. O Bom Prato itaquaquecetubense está situado na Rua Padre Anchieta, 78, no Centro.

Sobre o Bom Prato

Criado há 17 anos, a rede de restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã), além de serviços como internet gratuita, com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo o programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e atende diariamente mais de 85 mil pessoas.

O almoço tem custo de R$ 1,00 para o usuário. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época). O subsídio governamental é de R$ 4,19 para adultos e de R$ 5,19 para crianças com até 6 anos, que têm a refeição gratuita.

No café da manhã é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário. Em setembro de 2011, este serviço foi implantado em todos

os restaurantes com subsídio do Estado no valor de R$ 1,03 por refeição matinal.