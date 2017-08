Visita do ex-presidente Lula ao Alto Tietê é adiada para setembro

A visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos foi adiada. A princípio, o petista viria à região na próxima segunda-feira (14), na sede da Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e Região (Aprojur), para posterior reunião em Ferraz e palestra na Universidade Federal de Guarulhos. Porém, o roteiro foi adiado por incompatibilidade de agenda. De acordo com o vereador mogiano Rodrigo Valverde (PT), a expectativa é de que Lula compareça à região em 15 de setembro.

Lula está prestes a embarcar, na próxima semana, para uma caravana pela região Nordeste do País. A agenda programada no Alto Tietê aconteceria durante uma visita à capital paulista, onde o ex-presidente passaria parte da manhã, e a tarde viria a Mogi, Ferraz e Guarulhos. No entanto, de acordo com o Rodrigo Valverde, os compromissos na capital tomarão mais tempo que o previsto anteriormente. A informação teria partido do Instituto Lula. Contudo, Valverde afirma que Lula poderá vir para a região em 15 de setembro, seguindo o mesmo roteiro.

Em Mogi, Lula seria recebido na Aprojur para falar sobre reforma agrária. "Ali foi a única reforma agrária efetuada em área urbana no País. Os moradores certificariam a importância que ele tem. Para Mogi, a visita de um ex-presidente é sempre significativa", disse Valverde.

O vereador também destacou o desprazer de uma parcela da população com o líder político. "Para parte da população, que está indignada com a política, a figura dele é o que representa todo esse momento conturbado. Boa parte não vê com bons olhos, até repúdio. Essa seria uma oportunidade para esclarecer o censo comum, é o momento de dialogar".

Um encontro com sindicalistas também estaria planejado para acontecer em Ferraz, a fim de se discutir a postura sindical e a reforma trabalhista. Já em Guarulhos, o ex-presidente seria recebido na Universidade Federal de Guarulhos para uma palestra sobre a atual conjuntura política nacional.

Lula esteve no Alto Tietê, em 2010. Na época ainda como presidente da República, ele compareceu à inauguração do campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) .