Workshop do Desenvolve SP reúne empreendedores em Poá

Pequenos e médios empreendedores conheceram nesta terça-feira (22) as linhas de crédito e como acessar o financiamento ideal para investir de forma correta e planejada durante o workshop "Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio", do Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, em parceria com a Prefeitura de Poá. O evento reuniu um grande público, no Teatro Municipal.

O workshop contou com a participação do prefeito Gian Lopes (PR), do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, do secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, do secretário de Cultura, Mário Sumirê, das consultoras de negócios do Desenvolve SP, Priscilla Francisquetti e Carla Janaína Berto, do economista do BNDES, João Paulo Martin Faleiros e do analista do Investe São Paulo, Thiago Messena Santos.

Para Gian Lopes, a administração municipal tem buscado o estreitamento da relação com os micros e pequenos empreendedores. “O objetivo é fortalecer a economia local, melhorando a estrutura econômica da cidade e oferecendo cursos e organizando eventos que possam auxiliá-los”.

Dividido em duas etapas, o workshop começou a partir das 9 horas, com palestras da Investe SP, do BNDES e da Desenvolve SP, que apresentaram opções de crédito, como linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro.

Na sequência, os empresários interessados receberam atendimento individual, que foi agendado com antecedência, para tirar dúvidas ou apresentar projetos de investimento. De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, a administração municipal está correndo atrás de ações e projetos que ajudem o poaense. “Oferecer formação e novas oportunidades é nosso grande objetivo aqui. Esse trabalho em parceria com a Desenvolve SP é importante e traz grandes benefícios para o município”, explicou.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é a instituição do Governo do Estado de São Paulo que financia, por meio de linhas de crédito sustentáveis, o crescimento planejado das pequenas e médias empresas e municípios paulistas. A Agência superou a marca de R$ 2,5 bilhões em financiamentos para mais de 1.700 empresas e prefeituras em 270 cidades. Para saber mais sobre a instituição acesse www.desenvolvesp.com.br.