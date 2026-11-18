O projeto “Baby, me Leva!”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, garantiu a adoção de 25 animais durante mais uma edição presencial, realizada no último sábado (14/11). Ao todo, 18 gatos e sete cães encontraram novos lares durante a ação. Com isso, o número de adoções registradas pelo município somente em 2026 subiu para 353.

A atividade foi organizada pelo Setor de Bem-Estar Animal e ocorreu das 10 às 17 horas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer os animais disponíveis e receber orientações sobre os cuidados necessários para garantir a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos novos integrantes das famílias. O prefeito em exercício, Said Raful, e o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, acompanharam o início da ação.

Com o resultado da última edição, o projeto alcançou a marca de 196 cães e 157 gatos adotados neste ano. Desde sua criação, em 2019, a iniciativa já possibilitou que 2.621 animais encontrassem novos lares, considerando as modalidades presencial e on-line, consolidando-se como uma importante política pública de proteção e bem-estar animal no município.

Durante o evento, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente também prestaram esclarecimentos sobre a adoção responsável, destacando a importância do compromisso dos tutores com a alimentação adequada, os cuidados veterinários e a segurança dos animais. O trabalho busca assegurar que as adoções sejam realizadas de maneira consciente, proporcionando condições adequadas para a adaptação de cães e gatos aos novos ambientes.

A edição de novembro deu continuidade aos resultados positivos registrados pelo projeto ao longo do ano. Na ação anterior, realizada em outubro, no Parque Municipal Max Feffer, 24 animais haviam sido adotados, sendo 12 cães e 12 gatos. Somadas, as duas últimas edições presenciais garantiram novos lares para 49 animais.