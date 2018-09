102ª edição da Festa do Baruel segue hoje com atividades em Suzano

A tradicional Festa do Baruel entrou na sua 102ª edição e foi aberta neste sábado (29), em Suzano.

O evento conta com a exposição de fotos ‘Festa do Baruel’ e da história de Suzano. A programação incluiu a ‘Reza do Terço de Nossa Senhora da Piedade’ e Levantamento do Mastro na Praça Ernestina Bianchi no Baruel. A festa também tem quermesse, bingo e atrações musicais.

A Caminhada Amélia Bianchi, que sai do Centro, da Rua Barão de Jaceguai e vai até a Igreja do Baruel, é uma das atrações tradicionais. Também é servido o café Neide Pião, para depois acontecer à missa campal celebrada pelo Bispo Diocesano dom Pedro Luiz Stringhini.

A Caminhada Amélia Bianchi acontece há mais de 40 anos.

Além disso, acontece a edição 2018 da Corrida Rústica do Baruel. São duas provas de 6 e 12 quilômetros para praticantes a partir dos 19 anos, com premiações de troféus para os três primeiros colocados em todas as categorias.

tradição

A Festa de Nossa Senhora da Piedade em Louvor ao Divino Espírito Santo, o nome oficial da Festa do Baruel, foi incluída em julho deste ano no Calendário de Eventos do Estado de São Paulo.

Na época, o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, frisou que a festividade suzanense é um dos marcos da história da cidade.

"É um evento que está dentro das raízes da nossa cultura local e conta com todo o apoio da Prefeitura para sua realização. É dever da comunidade trabalhar pela preservação tanto da festa quanto da igreja", disse.

Além das celebrações religiosas, o evento contará também com comidas típicas, brincadeiras e apresentações musicais.