10ª Mostra Mogi das Cruzes de Teatro será realizada em março

A partir da próxima quinta-feira, Mogi das Cruzes recebe a 10ª Mostra Mogi das Cruzes de Teatro – Tablado. O evento, que se estende até o dia 15 de março, é uma realização da Clara Trupi Ovos y Assovios, com apoio da Cooperativa Paulista de Teatro, Thiago Panegassi Art. Designer, Entremeio Literário, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e financiamento do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (PROFAC).

Ao longo dos 11 dias, estarão reunidos na programação apresentações, oficinas, feiras culturais, seminários, fóruns e saraus, distribuídos por espaços culturais abertos e fechados da cidade, como a Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, o Centro Cultural, Theatro Vasques, Casa do Hip Hop e Casarão do Carmo.

O evento neste ano leva o tema “possibilidades públicas” e tem como objetivo essencial promover a aproximação entre sociedade civil e estado sobre questões referentes à difusão das culturas, artes e teatro na região.

“Nossa sociedade vive uma intensa crise obscurantista, ao renegar da relevância da coisa pública, do que é de responsabilidade coletiva, social, democrática.

Assim, elaboram-se fronteiras ideológicas, corpóreas e materiais. Constituem-se espaços de restrição, de cerceamento das liberdades, do privar do que lhe é comum. Abdicamos destes espaços de inerência pública e vivemos uma cultura instaurada do medo, do avanço dos condicionamentos de retroação da convivência, da pólis, do encontro, do afeto, da experiência vital”, destacam os organizadores.

Ainda segundo eles, a escolha por ocupar equipamentos culturais públicos da cidade se deu com o objetivo de potencializar o compartilhamento de saberes e visões de mundo, a partir de uma programação diversificada, composta por espetáculos, gêneros, linguagens e temáticas de caráter indiscriminado.

A entrada para todas as atrações é gratuita e livre. Para as apresentações em espaços fechados, a recomendação ao público é chegar com uma hora de antecedência, para fazer a retirada dos ingressos. Já para quem deseja participar das oficinas, basta entrar em contato com os organizadores pelo Whatsapp (11) 97513-7215.