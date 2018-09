1º Seminário de Gestores e Agentes Culturais será de 28 a 30 de setembro

A Secretaria Municipal de Cultura, juntamente à Coordenadoria Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Cultura, vai promover, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, o 1º Seminário Nacional de Gestores e Agentes Culturais.

O evento, que faz parte da agenda em comemoração aos 458 anos de Mogi das Cruzes, vai reunir gestores culturais de todo o país, profissionais consagrados do ramo da cultura e de outros segmentos, bem como shows com artistas de renome. Será o primeiro evento nesses moldes a ser realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes.

O seminário é direcionado a gestores culturais, sejam eles do poder público ou então de coletivos da sociedade civil e também a agentes, produtores culturais, artistas, empresas patrocinadoras de projetos incentivados, empresários do ramo turístico e cultural e pessoas interessadas no tema proposto.

Serão ao todo 14 palestras, 14 intervenções artísticas, apresentação de oito cases de sucesso em gestão cultural, dois concertos sinfônicos e seis rodas de atividades sobre captação de recursos, leis de incentivo, economia criativa, planos municipais, entre outros.

O tema geral do seminário é “A Cultura como vetor de desenvolvimento econômico e transformação social”. O objetivo é dialogar sobre o setor cultural, a partir de pilares como a transformação social causada pela cultura e os números que envolvem a economia da cultura, demonstrando sua força econômica.

Para isso, o evento contará com a participação de profissionais como o secretário de Estado da Cultura, Romildo de Pinho Campello, o diretor regional do Serviço Social do Comércio (Sesc), Danilo de Santos Miranda, entre muitos outros. O Sesc, aliás, atua como apoiador institucional do seminário. Além de participar dos ciclos de debate, todos os participantes poderão assistir a três shows de artistas renomados e consagrados pela crítica especializada e público. No dia 28, primeiro dia do seminário, o show será com o cantor e compositor Jorge Vercillo, que se apresentará com a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, a partir das 20h30, no Theatro Vasques.

Já no segundo dia de seminário (29/09), a atração da noite será a cantora Ester Campos, que vai se apresentar com a Orquestra de Sopros Paulista (OSP). Será também a partir das 20h30, no Theatro Vasques, exclusivamente para os participantes do seminário.

No último dia (30/09), por fim, quem comandará a atração musical será As Galvão, que é a dupla sertaneja com mais tempo de atividade do país - formaram-se em 1947. Este será o único show aberto a todo o público e será mais cedo, às 12h30, no Largo do Carmo, marcando o encerramento do seminário. Para a participação, será cobrada a inscrição.

Todo o valor vai para o Fundo Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes e será aplicado no fortalecimetno do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (PROFAC), conforme lei municipal nº 7.222/2017 e deliberação junto ao Conselho Municipal de Cultura.