29º Furusato Matsuri já tem programação cultural definida

O 29º Furusato Matsuri, Festival Agrícola de Mogi das Cruzes que, além da exposição e vendas de flores, frutas e hortaliças, também conta com uma programação para celebrar a cultura nipo-brasileira, acontece neste sábado e domingo, na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), a antiga estrada Mogi-Salesópolis, s/n, no quilômetro 61,4.

No total, são cerca de 20 atrações, entre danças típicas, taiko (tambores japoneses), músicos, dançarinos e cantores que fazem sucesso na comunidade japonesa.

As apresentações acontecem ininterruptamente no palco do festival, entre 11h30 e 19h30 do sábado, e entre 11 e 19 horas do domingo.

Entre os destaques estão os cantores Joe Hirata, famoso intérprete de músicas japonesas e brasileiras na comunidade nikkei e o jovem artista Ryu Jackson, além dos grupos Kenko Taisso, The Oriental Magic, Ryuko Taiko e Fujima Ryu.

Os ingressos custam R$10 e estudantes, professores e idosos acima de 60 anos terão meia-entrada. O estacionamento para o evento custa R$ 13.