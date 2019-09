33ª edição da Festa das Nações acontece neste sábado e domingo

A tradicional Festa das Nações acontecerá dias 7 e 8 (sábado e domingo), no Parque Max Feffer (Av. Senador Roberto Simonsen 90, Jardim Imperador). O evento, que é organizado pelo Rotary Club Suzano, é gratuito à população. Haverá ainda exames gratuitos, como pressão e hepatite.

Segundo o presidente do Rotary, Alberto Kariya, a expectativa de público pretende dobrar, em relação ao ano passado. "Em 2018, recebemos, aproximadamente, sete mil pessoas. Como o espaço do (Parque) Max Feffer é amplo, o número tende a crescer".

O primeiro dia do evento contará com uma abertura oficial, a partir das 13 horas. Os visitantes poderão aproveitar as atrações até às 22 horas. Já o segundo e último dia da festa - no domingo -, o público vai poder chegar um pouco mais cedo, às 11 horas, quando as barracas irão iniciar a venda das comidas e iniciar demais atrações da festividade.

Para se ter ideia, o público terá uma vasta programação de demonstrações artísticas, além de barracas com comidas típicas de países como Brasil, Arábia Saudita, Itália, Japão, entre outros.

Programação

A primeira banda a se apresentar será a Termosfera. Ao meio-dia de sábado, eles vão embalar o local com muita música. Logo em seguida haverá a abertura oficial da Festa das Nações.

Depois, às 14 horas, os visitantes vão poder acompanhar o concurso de ‘Príncipe e Princesa das Nações’. Assim que encerrado, o evento retorna os olhos às apresentações culturais, com escolas de dança da região. Haverá apresentação da escola Livre Para Dançar, Centro de Arte Lilian Gumieiro, Espaço Artístico Luana Pinheiro, Cia Alabama Country, às 15, 16, 17 e 18 horas, respectivamente. A programação ainda segue com o famoso concurso ‘Rainha das Nações’.

Domingo

As apresentações de domingo começam às 14 horas, com o músico ‘Gianuzzi e Banda’. O cronograma do evento segue, às 16 horas, com a apresentação do Espaço Artístico Luana Pinheiro. A partir das 17h30, Chiquinho e Teresa & Banda se apresentam.

Em seguida, às 19 horas, ocorrem as apresentações da Escola Livre Para Dançar.