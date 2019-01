6º Festival de Verão começa neste sábado com 17 atrações culturais

A partir deste sábado, 19, Mogi das Cruzes será palco para a 6ª edição do Festival de Verão. O evento, que tem como proposta oferecer programação cultural de qualidade durante o período de férias escolares, estende-se até o dia 9 de fevereiro. Serão, ao todo, 17 atrações, de linguagens como música, teatro, cinema, literatura e artes plásticas, todas com entrada gratuita.

O Festival de Verão abre a agenda cultural do ano e será realizado a custo zero pela Prefeitura. Isto é, não haverá gastos com montagem de palcos e infraestrutura, nem contratação de artistas de fora. Assim, serão utilizados para as atrações palcos fixos da cidade, que são: o Theatro Vasques, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes e o prédio da Banda Santa Cecília.

Atrações

Um dos destaques da programação são os lançamentos de CDs que foram gravados no Estúdio Municipal de Áudio e Música – o EMAM. Serão cinco lançamentos ao longo do Festival, de grupos e artistas locais, começando pelo lançamento do CD da Orquestra de Violas, que abre a programação noturna do Festival de Verão, neste sábado, a partir das 19 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Antes disso, no mesmo dia, o Centro Cultural recebe, das 9 às 13 horas, o primeiro módulo do curso "Trocando Memórias: Contação de Histórias", da Associação Arte Despertar. O curso tem apoio do ProAC e será realizado por cinco sábados consecutivos, até o dia 23 de fevereiro. As vagas já estão preenchidas.

Também serão lançados o audiolivro "Coleção Arteira", de Bia Pozo e os CDs musicais "Um cancioneiro Degustador de Palavras", de Serginho Machado, "Jaqueta e Pisante", da banda Ocre e "Sempre Vale a Pena", de Rui Ponciano.

O festival terá uma forte programação do segmento de cinema, direcionado aos públicos infantil e adulto, com parceria do programa Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) e Programadora Brasil.

Haverá sessões gratuitas nos dias 23 e 30 de janeiro e também no dia 6 de fevereiro. As sessões serão sempre no Centro Cultural, em dois horários: a partir das 15 horas começa a programação direcionada ao público infantil e às 19 horas tem início a seleção para o público adulto.

Pela programação infantil, serão exibidos os títulos "Calango Lengo", de Fernando Miller, "Dayane e Zé Firo", de Marta Kawamura, "Josué e o Pé de Macaxeira", de Diogo Viegas, "Um Lugar Comum", de Jonas Brandão, "Mocó Jack", de Luiz Botosso e Thiago Veiga, "Ornithophonia", de Daniel Paiva e "Josemildo", de Eduardo Gameiro e Walkir Fernandes.

Já na seleção para o público adulto, estão os filmes "Bonitinha, mas ordinária", de J.P. de Carvalho, "Cinemas, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes e "A Navalha na Carne", de Braz Chediak.

O Festival de Verão também vai contar com a exposição "Galhinhos Entre Nós", do artista plástico Maurício Chaer, que abre no dia 25 de janeiro e fica até 28 de fevereiro no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Haverá ainda a apresentação de dois espetáculos que receberam incentivo do Governo do Estado, por meio do ProAC - Programa de Ação Cultural. São eles: "Palavra de Stela", que aborda a vida e obra da poetisa Stela do Patrocínio e "O Menino do Gigante", do grupo teatral suzanense Teatro da Neura.

A programação contará com uma edição do programa Musicalidade e Capoeira/ Vozes do Berimbau, que acontece sempre no prédio da Banda Santa Cecília e terá ainda um show com o cantor Paulo Higa, no dia 8 de fevereiro, às 20 horas, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Mais informações sobre o 6º Festival de Verão de Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.