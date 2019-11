A polivalente jornalista Marilei Schiavi, âncora do Radar Noticioso

Ela é polivalente. Uma multiprofissional do jornalismo. Passou pelo jornal impresso, televisão e hoje lidera a audiência como âncora no principal programa de Rádio do Alto Tietê, o Radar Noticioso.

A jornalista Marilei Schiavi contou muitas histórias, falou sobre o Brasil, dos convites que recebeu para ingressar em partidos políticos, mas deixou claro: tem amor pelo que faz, amor pelo jornalismo. A conversa foi ao vivo no Programa DS Entrevista. Suzanense, mãe e esposa Marilei é comunicadora há mais de 25 anos. Trabalhou em televisão, redação de jornal impresso (inclusive no DS), revista, rádio e tem experiência em assessoria de imprensa, coach de Comunicação, Mídia e internet. É uma profissional completa.

Atualmente, Marilei é âncora do "Radar Noticioso", programa da Rádio Metropolitana AM 1070. Está no ar de segunda à sexta-feira, das 6 às 10 horas, com transmissão para o Alto Tietê e Região Metropolitana de São Paulo.

"Assumi o Radar Noticioso e foi um desafio. Era um programa apresentado por homens. Consegui superar os obstáculos. Ainda existe muito preconceito em relação às mulheres âncoras de jornais", disse Marilei.

Ela atuou como comentarista em 2014 de um programa jornalístico com entretenimento em Rede Nacional, na TV Bandeirantes. Também apresentou o programa "Radar com Marilei" na TVAgora.com.br e o "Frente a Frente" na TV Mogi News.

É especialista em Comunicação, mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e atuou como professora de Comunicação Social: Jornalismo e Publicidade, na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Jornal

A jornalista comentou sobre o surgimento e impacto da internet nos meios de comunicação. "Hoje o rádio é a democracia do meio de comunicação. Temos de nos adaptar às redes sociais. A internet ajuda o rádio. O rádio virou multimídia. As pessoas não precisam mais assistir aos programas ao vivo, pois eles ficam armazenados em uma página ou site para a população acompanhar quando quiser. É difícil assistir ao vivo. O rádio não. É um meio que faz parte do cotidiano".

Polêmicas

Questionada sobre ser uma jornalista polêmica, Marilei disse que realiza o trabalho com seriedade para defender a população. "O papel do jornalismo é cobrar que as autoridades cumpram com as responsabilidades. Temos de saber o que acontece para informar a população. É isso o que faço. Levanto bandeiras e defendo a população. Isso gera polêmica e críticas. Já recebi processos. Mas o que quero é respeito pelo meu trabalho e por mim".

Marilei revelou que recebeu convites para entrar na política, mas afirmou que, no momento, não é filiada a nenhum partido e não tem pretensão de concorrer a algum cargo.

Fake news

Quanto às 'Fake News' (notícias falsas) a jornalista comentou que, atualmente, com o imediatismo das notícias e a chegada das redes sociais, as fake news se tornam um problema.

Ela afirma que os jornalistas, bem como a população, devem checar a informação antes de publicá-la. De acordo com Marilei, informações erradas podem destruir vidas.

Marilei informou que o jornalismo deveria ser mais valorizado no País.

Ela alertou que os meios de comunicação devem oferecer ao público todos os lados de uma mesma história. "Hoje qualquer pessoa se intitula jornalista. Temos responsabilidade. Acabaram com a carreira. Acredito que o jornalista ter que ser tão sério quanto qualquer outra profissão. Devemos checar a informação, fonte e ouvir os dois lados da história. É nossa obrigação. O jornalismo ainda é o quarto poder".