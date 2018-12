Abertura do ‘Natal de Luzes’ atrai 600 pessoas; programação prossegue

A abertura do “Natal de Luzes 2018” em Suzano foi prestigiada por mais de 600 pessoas. A cerimônia do acender das luzes, realizada na Praça João Pessoa, começou logo depois da missa celebrada na Igreja Matriz de São Sebastião e contou com a chegada do Papai Noel e a apresentação do Coral Allan Kardec.

As famílias que acompanharam o evento fotografaram a decoração e as atrações, como casas cenográficas em estilo germânico voltadas à gastronomia e à Vila do Artesão, que tem várias peças à venda para fomentar o empreendedorismo, Casa do Papai Noel e carrinhos natalinos. Entre os enfeites no local há árvores de Natal, presépio, portais iluminados, luzes diversas e arranjos temáticos.

Durante a cerimônia, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, entregou a premiação às escolas e entidades sociais que participaram do Natal Espetacular – projeto que arrecadou garrafas Pet para serem usadas na decoração natalina na cidade.

“Nossa ação teve o objetivo de deixar a cidade mais bonita de forma sustentável. Com isso, nós capacitamos os alunos com técnicas de artesanato, que podem ser usadas para um complemento de renda. Também retiramos mais de 30 mil garrafas de circulação, que poderiam causar impactos no meio ambiente. Esta ação também leva uma importante mensagem às crianças e ao público da Melhor Idade: aquilo que poderia prejudicar a natureza se transformou em arte, para aquecer nossos corações nesta época de alegria, mas também de reflexão”, afirmou Larissa.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a programação de Natal é uma ação que vem complementar os trabalhos de infraestrutura que foram entregues no município nos últimos meses.

Na oportunidade, o chefe do Executivo lembrou que o “Natal de Luzes 2018” também estará em outros pontos da cidade a partir do próximo dia 7 (sexta-feira), com decoração e iluminação, como na Praça dos Expedicionários, no Parque Municipal Max Feffer, e nos centros comerciais do Jardim Dona Benta e do Distrito de Palmeiras.

A Praça dos Expedicionários, por exemplo, vai receber a decoração com o “Doce Natal”. Com início às 19 horas, a entrega da decoração será feita pelos alunos das oficinas de Papel Machê, oferecidas gratuitamente pela administração municipal. Ao todo, serão mais de 300 peças com formatos de cupcakes, pirulitos, biscoitos americanos, sorvetes e donuts (rosquinhas).

Estes enfeites foram produzidos com papel machê nos meses de outubro e novembro por mais de cem alunos. A capacitação teve à frente a artista plástica Filó Camargo, com apoio das professoras Vera Cecília Moraes, Neuza Ferreira, Alessandra Ávila e Bete Silva Santos.

Para o dia 14 de dezembro (sexta-feira), a partir das 18h30, o Fundo Social promove a Cantata “Natal dos Anjos”, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O evento tem pretensão de reunir 3,5 mil pessoas e contar a história do nascimento de Jesus Cristo por meio de canções e encenações.

O evento vai contar com a apresentação de 270 alunos das Escolas Municipais Damásio Ferreira dos Santos, Manoel Vicente, Célia Pereira Lima, Ângela Martins, José Celestino e Therezinha Muzzel, bem como de 65 suzanenses com mais de 60 anos, do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti.