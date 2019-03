Abertura oficial da programação do aniversário de Poá acontece nesta quinta-feira

A abertura oficial da agenda de eventos em comemoração aos 70 anos de Poá começa nesta quinta-feira (7), a partir das 19 horas, no Teatro Municipal localizado na Avenida Antônio Massa, 331, Centro. O evento é aberto ao público.

Dentre as programações culturais, os shows de Almir Sater, Grupo Pixote e Eduardo Costa são os mais aguardados pelo público poasense.

Após a abertura oficial da programação de aniversário, o público poderá assistir, na sequência, a apresentação The Beatles Abbey Road, que completa 20 anos de estrada, que é a banda oficial da "Beatles Official Brazil".

"Certamente será um espetáculo que vai agradar os poaenses e agitar nosso teatro. Além disso, também contaremos no mesmo dia com a exposição Guitarras The Beatles. Será uma noite mágica", disse o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

A programação dos 70 anos de Emancipação Político-Administrativa de Poá também contará com teatro, stand up e apresentações musicais.

"Conseguiremos comemorar o aniversário de Poá com uma diversidade de eventos, que foram planejados com muito carinho pela Secretaria de Cultura. Porém, além da programação cultural entregaremos, ainda neste mês, uma série de presentes e projetos extremamente essenciais que certamente contribuirão para melhoria da qualidade de vida da nossa população", comentou o prefeito Gian Lopes (PR).

Teatro

A programação teatral do aniversário de 70 anos contará com o stand up de Rodrigo Capella, que será realizado neste domingo, a partir das 19 horas, e do comediante Tom Cavalcante, dia 16. Com relação as peças infantis, acontecem no dia 17, os espetáculos Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. Todos os eventos serão realizados no Teatro Municipal.

Para essa programação haverá troca de ingressos por um quilo de alimento não perecível. A retirada das entradas será feita na Praça de Eventos, a partir de hoje, das 9 às 16 horas.

Shows

Na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa, 150, Centro), a programação musical reserva grandes apresentações, com destaque para os shows de Almir Sater, que acontece neste sábado, às 21 horas, Grupo Pixote, dia 25, e Eduardo Costa, 26.

Sumirê explicou também que está com uma grande expectativa quanto as atividades na praça, que terão entrada franca. "Contaremos com shows e vamos dar destaque para os talentos da cidade, que terão um grande espaço na nossa festa. Tudo preparado com muito carinho para os poaenses".

De acordo com a programação, ainda estão previstos os shows: MPBelas; Helder Vinhola e Banda Come Together; Carol Brito e MamaSoul; 8 Milhas; W-Rox e Renato Ignácio e Banda; Edinho Filho e Nayara e Rafa Augusto; Lauro e Henrique e Marcos e Bueno; Ely e Luã e Léo e Junior; Grupo Doce Balanço e Ygor e Kelven.