Agenda cultural realiza programação especial para o 'Dia das Crianças'

A Agenda Cultural de Suzano traz uma programação diversificada neste mês, com destaque para as atividades especiais em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro (sexta-feira).

Além disso, também serão realizadas ações com músicas, danças, filmes, oficinas e workshops, que são abertas ao público, oferecidas gratuitamente e podem ser conferidas no site oficial da Prefeitura (www.suzano.sp.gov.br).

Para começar, amanhã, a Associação Cultural Literatura do Brasil, com apoio da Prefeitura de Suzano, organiza a Comunidade do Conto – evento que reúne grupos de estudos para debater o gênero "conto".

Neste mês, os participantes vão ler os trabalhos escritos a partir da conclusão do debate do tema "Sustentabilidade e Justiça Social: porque defender a vida é defender igualdade", realizado na edição de setembro. A ação ocorre a partir das 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

Na próxima sexta-feira, 5, às 19 horas, o Moriconi também contará com a abertura das exposições “O Vazio”. Organizada pelo Instituto Suzano, com a curadoria do artista plástico Vinicius Ripa, a mostra conta com obras de dez artistas plásticos da cidade e região.

Já no dia seguinte, 6, o projeto Cultura Presente leva o músico Yago Luna para se apresentar na Praça João Pessoa, entre 13 e 15 horas. A mesma ação deve ocorrer nos próximos dias 14 (domingo), com o artista Roger Morais, no Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Símonsen, 90 - Jardim Imperador), e 21, com Paulinho e Adriana, na Praça João Pessoa, e Igor Gonçalves, a partir das 19 horas, também no Max Feffer.

Aos fãs de cinema, o projeto 7ª Arte exibirá os filmes "Gigantes de Aço", "Kingsman 2", "Gnomeu e Julieta" e "Tomb Raider, nos dias 8, 15, 22 e 29 de outubro, respectivamente. Já o Cine CEU exibirá no dia 9 (terça-feira) quatro curtas-metragens que participaram do 2º Curta Suzano. Os interessados poderão apreciar a sessão a partir das 18 horas, na unidade do Jardim Gardênia Azul (Rua Teruo Nishikawa, 570).

Para 12 de outubro, a Prefeitura vai promover o “Dia das Crianças é no Parque Max Feffer”, com uma programação especial, que vai das 10 às 16 horas. Durante o dia, os visitantes poderão participar de contação de histórias, brincadeiras, brinquedos infláveis, teatro infantil, pintura facial, apresentações musicais e muito mais.

A pasta, que tem à frente o secretário municipal Geraldo Garippo, também oferecerá apresentações de teatro com a peça “Invisível aos Olhos”, que é uma releitura da obra “O Pequeno Príncipe”, da Cia. Atores Insanos. As encenações poderão ser conferidas nos dias 12, 13, 14, 20, 30 e 31 deste mês, em diversos prédios culturais da cidade.

Com o objetivo de promover encontros entre artistas plásticos da cidade e região, no próximo dia 20 (sábado), o projeto “Arte na Rua”, que expõe obras na Rua Benjamin Constant, tornando acessíveis ao público os trabalhos de artistas para apreciação e também para aquisição. No mesmo dia, o Complexo Poliesportivo Paulo Portela (Rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro) abrigará o Circuito de Danças Urbanas, uma realização do Centro de Arte Lilian Gumieiro, com apoio das Secretarias Municipais de Cultura e de Esportes e Lazer.

No dia 25 (quinta-feira), das 19 às 22 horas, a Cultura promove o projeto “Arte de Compor”. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Casarão das Artes e tem o objetivo de reunir sambistas da cidade e região para apresentarem músicas autorais e prestarem homenagem ao músico Nelson Cavaquinho.

O Sarau Vivências também está incluso na programação para ser realizado em 26 de outubro (sexta-feira), às 19 horas, também no Centro Cultural Moriconi. A iniciativa apresenta trabalhos das oficinas da prefeitura pelo projeto Vivências Culturais e com a participação dos suzanenses.

Para fechar a programação, como de costume, o Cultura em Debate acontece na última quarta-feira do mês, às 19 horas, no Moriconi. A edição de setembro tem como tema “Blogueiros do Alto Tietê – Cultura e Negócios na Rede”.

Além disso, o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) ainda está com vagas abertas para artesanato, fotografia, dança, teatro, capoeira, entre outras.

Para mais informações, o telefone da Secretaria de Cultura é 4747-4180.