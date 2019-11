Alunos do Centro de Dança se apresentam no Teatro Municipal de Poá

O primeiro final de semana de apresentações dos integrantes do Centro Municipal de Dança, no Teatro Municipal, foi um sucesso e as expectativas é que o mesmo seja repetido hoje e amanhã, quando ocorre a demonstração dos alunos do jazz (professora Cristiane Renzi), dança de salão (professor Luís Reis) e dança do ventre e a participação do grupo de dança do Cantinho da Melhor Idade (professora Paloma Hadassash).

Segundo a Secretaria de Cultura, cerca de 200 pessoas participaram das apresentações que aconteceram nesta sexta-feira (29) e vão acontecer neste sábado (30), a partir das 20 horas, para os pais e familiares dos alunos do Centro Municipal de Dança e amanhã, a partir das 19 horas, para o público em geral.

Para o secretário de Cultura, Mário Sumirê, é muito gratificante ver os alunos se apresentarem e com um alto nível de performance. “Só temos a agradecer a todos os professores pelo trabalho desenvolvido”.

O destaque será a apresentação da "Salsa", com coreografia da professora Paloma Hadassash, com alunos do Cantinho da Melhor Idade. “Este evento é uma forma da gente apresentar o lindo trabalho, talento e vitalidade dos nossos idosos, que além de se divertirem, cuidam da saúde. É muito bom”, acrescentou ele.

Os alunos de jazz apresentarão a peça "Divertissement", coreografia dos professores Luis e Cristiane Renzi, um lindo trabalho que foi desenvolvido durante todo o ano e certamente será um espetáculo.

As pessoas interessadas em prestigiar a apresentação dos alunos do Centro Municipal de Dança amanhã devem retirar a entrada do Teatro Municipal, no dia do espetáculo. Importante ressaltar que os portões serão abertos uma hora antes do evento.

Mais informações (11) 4638-8804.