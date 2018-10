Animação, comédia e aventura são estreias desta quinta-feira do cinema de Suzano

Três novas produções cinematográficas estreiam, nesta quinta-feira (11), no Centerplex de Suzano. Os filmes "Cinderela e o Príncipe Secreto", "Tudo por um Pop Star" e "Goosebumps 2: Halloween Assombrado", fazem parte dos destaques da semana.

Em "Cinderela e o Príncipe Secreto", a personagem Cinderela e seus amigos ratos se divertem no Baile Real, até a princesa ter uma grande surpresa, após descobrir que o príncipe é uma farsa. O verdadeiro representante do reino foi transformado em rato por uma bruxa malvada, fazendo com que Cinderela e seus amigos embarquem em uma grande aventura para reverter o feitiço e restaurar a ordem no lugar.

A animação da Imagem Filmes, com direção de Lynne Southerland, será exibido na sala 3 do cinema com classificação livre.

Outro filme que também faz parte das estreias da semana, é a comédia nacional "Tudo por um Pop Star".

Com direção de Bruno Garotti, o longa infantojuvenil narra a busca de três amigas, interpretadas por Maisa Silva, Klara Castanho e Mel Maia, por seus ídolos teens. No longa produzido pela Downtown Filmes, a banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Com classificação livre, o filme será exibido na sala 4 do cinema.

Fechando a programação de estreias, a aventura"Goosebumps 2: Halloween Assombrado", é uma sequência do primeiro filme da séria lançado em 2015, "Goosebumps: monstros e arrepios".

Na trama, Sonny (interpretado por Jeremy Ray Taylor) e Sam (interpretado por Caleel Harris) acham um manuscrito em uma casa abandonada. Ao abri-lo, eles libertam Slappy (interpretado por Avery Lee Jones), que pretende causar um apocalipse com a ajuda dos seus amigos monstros.

Os meninos, com ajuda de Sarah (interpretada por Madison Iseman), precisam derrotá-lo.

Com direção de Ari Sandel, a trama será exibida na sala 5 do cinema e o tempo de duração é de 1 hora e 23 minutos.