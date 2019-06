Apae de Suzano realiza arraiá beneficente no próximo sábado

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, em parceria com o Centro de Treinamento e Reabilitação (CTR) Lotus, realizará, no próximo sábado (6), a partir das 18 horas, a 4ª edição do "Arraiá Lotus".

O evento será realizado na própria academia, que fica localizada na Avenida Armando de Salles de Oliveira, 2298, próximo ao Shopping de Suzano.

Entre as atrações previstas estão as apresentações dos alunos da Apae e da "Companhia Alabama Country", além de um bingão, que também será realizado para os presentes.

Além das comidas e brincadeiras típicas do arraia, serão realizados jogos e, inclusive, uma quadrilha no evento.

Segundo a diretora geral da Apae de Suzano, Claudineia da Silva Machado, é costume da Apae fazer festas, e que elas são realizadas a cada dois meses para arrecadar recursos e pagar dívidas. O arraia, desta vez, contará com apresentação das crianças. Por isso, os ensaios começaram há cerca de dois meses.

"É importante a socialização das crianças com amigos e família. As crianças sabem que apresentarão uma música ou dança. Por isso, eles ensaiam, cada um dentro da sua limitação", disse Claudineia.

Ingressos

Os convites estão sendo vendidos na Apae se Suzano pelo valor de R$ 20. Ao garantir a entrada, as pessoas terão direito a um cachorro-quente, um doce e ainda, poderão participar do bingo principal do evento, que dará como prêmio um fogão.

A Apae de Suzano fica na Rua Vereador Romeu Graciano, 301, na Vila Mazza.