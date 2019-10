Apresentação reúne alunos de música da região central e rural

Três escolas municipais levarão mais de 150 alunos para se apresentar, na próxima terça-feira, na sétima edição da série “Os Pequenos no Vasques” em 2019. Como de praxe, o concerto será gratuito e aberto ao público, com início previsto para as 20 horas no Theatro Vasques.

Esta edição será formada por dois polos localizados na região rural de Mogi das Cruzes: a Escola Municipal Profª Cecília de Souza Lima Vianna, representando o distrito de Taiaçupeba, e a Escola Municipal Rural Eunice de Almeida, localizada na Estrada Municipal Bairro São Sebastião. Por fim, estará presente também a Escola Municipal Professor Adolfo Martini, da Vila Industrial.

Os três polos integram o trabalho semanal de ensino sinfônico e musicalização realizado por meio do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. Para este concerto, haverá o repertório das bandas escolares e do coral, com crianças de 7 a 14 anos.

Projeto Pequenos Músicos

Atualmente, o projeto “Pequenos Músicos” atende cerca de 11 mil crianças do município. Este projeto está em atividade desde 2011, ano em que foi desenvolvido pela Secretaria de Educação. Desde 2017, encontra-se sob gestão da Sinfônica de Mogi das Cruzes.

O coordenador geral do projeto, Lelis Gerson, em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, promove a realização desta série de concertos com o intuito de levar todas as escolas do projeto para apresentarem a evolução musical e pedagógica trabalhada com os alunos. Além disso, também é uma forma de incentivar a disciplina e desenvoltura das crianças para este tipo de atividade.