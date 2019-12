Associação promove ação solidária de Natal em César de Souza

Pelo segundo ano, a Associação Pró-Festa do Divino promove a Ação Solidária de Natal, neste domingo (22), no Conjunto Jefferson, comunidade carente localizada no Distrito de César de Souza.

Na ocasião, serão distribuídos 500 marmitex de Galinhada, a partir do meio-dia, no Instituto de Promoção Humana Padre Bernardo Murphy.

As senhas para a retirada da comida já foram entregues no local, por meio da Associação de Moradores do bairro.

O almoço será preparado por integrantes do grupo 'Quarta 100 Fome', que toda quarta-feira, à noite, distribui alimentos às pessoas carentes, em Mogi das Cruzes, e é parceiro da Pró-Divino.

“Ajudar aos outros, em especial aos que precisam de mais apoio, como as pessoas carentes, não tem tamanho. E nós vamos intensificar esta ação, a da solidariedade, cada vez mais. É sempre bom colaborar”, destaca o atual tesoureiro da Pró-Divino, José Carlos Nunes Júnior, que a partir de janeiro de 2020 assume a presidência da Associação Pró-Divino.

Júnior fala, ainda, sobre a partilha do alimento: “Nesta época de Natal, onde as famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, comemorando com ceia ou almoço, cabe a nós, também, pensar no próximo, no mais carente. É isto que vamos desenvolver por meio desta ação, que já ocorreu, com grande emoção e sucesso no final de 2018, e que volta a se repetir neste ano. E para nós tudo isto é muito gratificante. Só temos a agradecer a colaboração de todos, e, claro, ao grupo 'Quarta 100 Fome', que ficará com a missão de preparar a comida”.

Festa do Divino 2020

No próximo ano, a 407ª edição da festividade religiosa, folclórica e cultural será realizada de 21 de maio a 31 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade”. À frente dela estão os festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê) e os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha.