Atores Antonio Petrin e Roberto Arduim estarão em cartaz em Mogi

Na próxima terça-feira (21), o público de Mogi das Cruzes poderá conferir gratuitamente um espetáculo teatral que fala sobre amizade e envelhecimento e que tem no elenco dois experientes atores brasileiros. É a peça “Aeroplanos”, com Roberto Arduim e Antonio Petri, que será exibida em duas sessões - às 15horas e às 20 horas, no Theatro Vasques.

O espetáculo tem um apelo maior aos idosos, porém pode ser conferido por pessoas de todas as idades. A história gira em torno de dois viúvos que completam 75 anos juntos e que compartilharam entre si histórias do passado, bem como questões do presente, até que são surpreendidos por um convite, que poderá mudar suas vidas por completo.

Escrito pelo premiado dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, Aeroplanos tem direção de Ednaldo Freire e é o terceiro espetáculo do projeto Velhos Protagonistas, que foi iniciado em 2000, quando Antonio Petrin completou 35 anos de carreira.

A peça serve como uma reflexão sobre a existência, o que inclui temas como medo da morte e da solidão, a perda da independência, a vontade de seguir vivendo com qualidade, tudo isso abordado com humor e sensibilidade. A comédia já esteve em cartaz em grandes teatros do Brasil.

Antonio Petrin, que atua no espetáculo, já participou de mais de 40 peças teatrais, 35 programas televisivos e em 12 filmes nacionais, além de ter dirigido 12 espetáculos teatrais. Foi indicado para grandes prêmios como melhor ator e venceu dois – o prêmio Apetesp em 1983, com a peça “Ganhar ou Ganhar (Gim Game)” e o prêmio Manchete em 1991, pela novela “Pantanal”.

Roberto Arduim é arquiteto, cenógrafo, figurinista e ator. Participou de espetáculos como “A Aurora da Minha Vida”, “Trair e Coçar é só começar”, “O Mistério de Gioconda”, “Sete Vidas”, “Purcell – o Rei Arthur”. Na televisão, integrou o elenco de novelas como “Éramos Seis”, “Chiquititas” e “Marisol”.

O Theatro Vasques fica na Rua Dr. Corrêa, 515, no Centro da cidade. Aos interessados, a orientação é chegar com antecedência, para garantir os ingressos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.