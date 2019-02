Avenida Cívica recebe neste domingo os desfiles do Carnaval de Mogi 2019

Neste domingo, dia 3, a Avenida Cívica será palco para os desfiles do Carnaval Mogi das Cruzes 2019.

Após dois anos sem a festividade, a Prefeitura retomará o evento, porém num modelo reduzido, com apenas um dia de apresentações carnavalescas e a participação de cinco escolas de samba da cidade. A festa na passarela do samba começa às 19h20 e o último desfile está previsto para começar à meia-noite.

A estrutura montada na Avenida Cívica para o público espectador será menor, sem camarotes e arquibancadas, porém as pessoas poderão assistir aos desfiles gratuitamente. Já a estrutura no que se refere à segurança, seguirá o padrão das últimas edições realizadas na cidade, com um grande efetivo de profissionais e agentes de segurança em regime de plantão, para garantir a tranquilidade da festa como um todo.

O aparato de segurança contará com profissionais como guardas municipais, agentes de fiscalização de Posturas, policiais civis e militares, bombeiros, brigadistas e também seguranças particulares. Não será permitida a entrada no perímetro da festa com bebidas alcóolicas e a venda de bebidas e alimentos será feita por empreendedores de rua cadastrados na Prefeitura. Também estará vetada a comercialização de bebidas em latas de alumínio e garrafas de vidro.

A Avenida Cívica estará interditada e o estacionamento de veículos poderá ser feito na avenida Professor Ismael Alves dos Santos e outras vias das imediações. Na rua Masuzo Naniwa, só será permitido o trânsito local.

Haverá bloqueios e revista nas entradas da avenida Cívica, também com vistas à segurança de todos os presentes. Já as escolas de samba obrigatoriamente entrarão a partir da avenida Professor Ismael Alves dos Santos.

Os desfiles terão início às 19h20, com a apresentação do Bloco 60 Mais, que existe desde 2013 e é voltado para pessoas da terceira idade e seus familiares, buscando resgatar o clima dos antigos carnavais, ao som de marchinhas e sambas antigos.

Já a partir das 20 horas, começam os desfiles, com a apresentação das escolas Acadêmicos da Fiel, Unidos do Sales, Unidos da Vila Industrial, Estação 1ª de Braz Cubas e Acadêmicos do São João.