Bailarina recebe prêmio de revelação artística na Argentina

A bailarina de Suzano Lygia Galeano, de 20 anos, participou recentemente do Concurso Internacional Latino América de Dança, na Argentina, de balé clássico, onde conquistou prêmios como revelação artística do festival, além de uma bolsa de estudos de dança, de um ano, no Canadá.

Ela conta que participou de um festival de dança em Marília em julho deste ano e, assim, conseguiu a bolsa de 100% para participar do festival no território argentino, além de ter conquistado prêmio de melhor bailarina do festival de Marília. O Concurso Internacional na Argentina aconteceu nos dias 12 a 15 deste mês.

"Foi realmente muito bom para mim (participar do festival na Argentina). É recompensador, pois trabalhamos muito no mundo da dança e, às vezes, o reconhecimento não vem. Então participar de grandes festivais e ser reconhecida, é algo maravilhoso", diz Lygia.

Lygia faz aulas de dança desde os quatro anos de idade, maior parte deles no Studio Márcia Belarmino. Ela afirma que tem o sonho de seguir carreira profissional neste meio. Contudo, reitera que a área não é valorizada no Brasil.

"A dança não é tão valorizada atualmente no Brasil. Temos muitos artistas bons e fazemos milagres, porque se formos comparar com outros países, o Brasil não possui estrutura e não dá incentivo aos bailarinos", explica.

Significado

À reportagem do DS, a bailarina informou que a dança é algo 'mágico' e sonha em ser bailarina de grandes companhias.

"Eu gosto de viver a dança. Dançar significa liberdade. Você consegue contar histórias para o público por meio da dança. É algo mágico e significa muito para mim".

Lygia comenta sobre o apoio que recebeu dos pais, familiares e amigos ao longo de sua trajetória.

"Sempre tive apoio dos meus pais. Eles me ajudaram muito. Essa questão do apoio é realmente importante. Você precisa ter amigos que entendam que a dança é um compromisso e saber separar as prioridades. Conhecer o tipo de profissional que está te ensinando também é fundamental. Procurar um lugar com tradição é importante também", finaliza.