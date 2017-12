Bailarina suzanense participa de quadro no Domingão do Faustão

A professora e bailarina Mariana Camargo, de 29 anos é apaixonada pelo que faz. Recentemente começou sua participação no quadro "Ding Dong", do programa Domingão do Faustão da Globo. Além disso, ela é coreógrafa de concursos de beleza como Miss São Paulo e Miss Brasil é também coordenadora da Disney e professora de balé do Centro de Arte Lilian Gumieiro.

Mari, como gosta de ser chamada começou sua carreira muito nova, aos 9 anos, entrou para o balé municipal em Suzano, e desde então se descobriu na profissão. "Nunca tive interesse em dançar, ou melhor, não tinha noção de que isso seria minha profissão. Quando tinha uns 9 anos, minha mãe me colocou na natação e quando percebi vi que ali não era meu lugar e queria fazer balé. Na época tinha um balé municipal no qual fiz um teste e passei com uma das maiores notas, a partir daquele dia nunca mais larguei a dança", conta.

Após entrar como aluna, os olhares começaram a se voltar para ela, neste período conheceu Lilian Gumieiro e se mudou para o Centro de Arte. A partir de então, Mari se tornou professora de balé da escola e até hoje realiza aulas para diversos alunos que sonham em se aperfeiçoar como bailarinos.

Há pouco mais de seis meses, foi convidada pelo coreógrafo Sylvio Lemgruber para participar como bailarina do Faustão no quadro "Ding Dong", e logo de início foi destaque entre as dançarinas. "Minha primeira participação no programa foi na final do 'Show dos Famosos' com o ator Eriberto Leão, para a apresentação eles precisavam de uma negra e através de uma amiga recebi o tal convite. Participei do programa ao vivo e ao final o Lemgruber me chamou para o quadro Ding Dong", disse.

O quadro segunda ela, é importante porque abre portas para novos talentos, sem contar que, a direção do programa não exige dançarinas profissionais, apenas garotas com carisma e uma boa aparência. "Temos ensaio das coreografias uma vez por semana, e precisamos saber as letras das músicas que o artista irá se apresentar. No dia, como o programa é ao vivo, fazemos ensaios gerais e testes de figurinos em seguida, entramos no programa e nos apresentamos", comenta.

Em uma de suas apresentações, Mari conta um caso inusitado, no quadro do "Show dos Famosos", em que o ator Eriberto Leão cantou a música do cantor Zé Ramalho, a bailarina usou um figurino de empregada doméstica e nos ensaios gerais foi retirada do palco e orientada a trocar de roupa. "A equipe achou discriminatório me colocar como empregada doméstica por conta da minha cor de pele, quando me chamaram para trocar de figuro voltei aos ensaios usando roupas elegantes. A situação não me incomodou, porém esse dia ficou marcado", ressalta.

Próximos projetos

Para seus próximos projetos ela comenta não programar nada para o futuro, mas sim deixarem as mudanças acontecerem com o tempo. "Quero ter muita saúde para seguir trabalhando, se for para me tornar uma bailarina contratada da emissora eu vou continuar me dedicando, porém não posso prevê como vai ser daqui pra frente", conclui a bailarina.