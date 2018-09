Banda Sinfônica Jovem é campeã do concurso 'Brazil Music Contest'

A Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes viajou para Mairiporã em São Paulo, na manhã do último sábado, onde participou do Brazil Music Contest - concurso de grupos sinfônicos de todo o Brasil - e venceu a competição musical com alta pontuação e em primeiro lugar na primeira e segunda fase, trazendo o troféu de campeã para a cidade de Mogi.

O concurso foi dividido em duas etapas, com avaliações de zero a cem. Na primeira, a Banda tocou a "First Suite" de Gustav Holst (música de livre escolha) e "76 Trombones" de Meredith Willson (marcha obrigatória), fechando esta etapa em primeiro lugar, com 96 pontos. Na fase final de classificação, os mogianos concorreram com outros dois grupos pelo pódio. Sob a regência de Lelis Gerson, tocaram "Ride" de Samuel R, Hazo, e a "1ª Suite Popular" de Hudson Nogueira, e conquistaram a premiação com 95.4 pontos, enquanto a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí ficou com 88.2 pontos, em segundo lugar, e o grupo Asas do Ipiranga (Curitib’a) com 86.1, em terceiro.

Além da coroação, como vencedora do concurso, outra grande conquista resultante desta premiação foi a garantia da vaga para o mundial de Bandas no Canadá em 2019, no qual a Banda Sinfônica Jovem está habilitada para participar, e em 2020 no Japão.

O maestro Lelis Gerson, que também é o diretor artístico do projeto municipal "Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola", compartilhou a satisfação deste resultado e as ótimas impressões que a Banda causou. "Participar deste concurso foi muito importante para nós, professores e alunos do projeto. Conhecemos muita gente e, o mais importante, compartilhamos o que está sendo desenvolvido em Mogi. Todos ficaram maravilhados pelo trabalho feito em nossa cidade e pelo apoio que temos para concretizá-lo", disse.

A Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes se formou a partir do projeto "Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola" - criado pela Secretaria Municipal de Educação, a qual iniciou o estudo sinfônico nas escolas municipais e, atualmente, atende 16 polos educacionais em diversos bairros da cidade. Em parceria com a Secretaria, a Sinfônica de Mogi das Cruzes gerencia todo o projeto, que atende cerca de 11 mil crianças e jovens do município.

A próxima apresentação da banda será, amanhã, no Teatro Procópio Ferreira, em Tatuí. O grupo recebeu o convite para fazer parte da programação do "VI Seminário de Regência" do Conservatório de Tatuí, reforçando a importância que o projeto vem conquistando nacionalmente.