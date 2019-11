Banda The Stakeholders comemora um ano de lançamento de álbum

O álbum 'Melhor de três', da Banda The Stakeholders, do Alto Tietê, composta pelo vocalista e baixista Maurício Donizeti Freire dos Santos, o Maurício Lee, o guitarrista Diogo Henrique Campos de Lira e pelo baterista Guilherme Ramos de Oliveira, o Guga Oliveira, completou um ano no último dia 3 de novembro.

No programa DS Entrevista, os integrantes da banda falaram sobre o álbum, a formação da banda e os eventos que participaram ao longo deste ano.

O álbum possui 15 faixas, sendo que uma delas foi inspiração para a produção de um videoclipe. A música 'Pra você' foi escolhida para ser gravada. Um dos motivos para a escolha da música, segundo o guitarrista Lira, foi por causa da aproximação do público com a canção. "Foram dois meses de gravação. Não foi fácil. É uma música que chama atenção e o mais legal é ver os comentários depois. É isso que nos motiva", disse Lira.

Formação

Os três integrantes se conheceram na Universidade Braz Cubas (UBC) em Mogi das Cruzes, no dia 3 de fevereiro de 2014. Na época, cursavam processos gerenciais. "Quando me apresentei na aula, falei que cantava e tocava baixo. O Guga e o Diogo sentiram a necessidade de contarem que também tocavam algum instrumento. Conversamos e foi bem interessante. A partir de então, tudo fluiu bem. Foi algo natural porque tínhamos vontade de fazer música", explica o vocalista da banda.

O primeiro dia de aula no ensino superior, no dia 3, marcou a vida dos três integrantes. A banda prioriza este número, tanto é que o número de músicas do álbum (15) é múltiplo de três.

A música 'Clara escuridão', também presente no álbum, foi feita em homenagem a um amigo do vocalista.

Nome da banda

O nome 'The Steakholders' surgiu a partir de uma aula de ética durante a faculdade. "Não tínhamos pensado no nome. Vimos que representava um significado espetacular e que influencia bastante no nosso trabalho", afirma o baterista.

"O professor nos explicou essa palavra na aula. Até então não conhecíamos. Ouvimos e soubemos que deveria ser aquele nome. Têm coisas que não escolhemos, elas simplesmente acontecem. A banda nos escolheu. Acreditamos no nosso trabalho", emenda o vocalista.

Eventos

A banda participou de eventos neste ano, entre deles o Oktoberfest, Showlivre e a semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). Segundo relatos da banda, a experiência de participar desses eventos foi positiva.

No Oktoberfest, a banda ficou em segundo lugar por meio de votação dos internautas das redes sociais. "Vimos que as pessoas abraçaram causa. Não sabíamos que tínhamos este prestígio", pontuaram os integrantes.